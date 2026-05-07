Lo que necesitas saber: No es nada nuevo, pues cuando ganaron la Champions el año pasado, hubo dos muertos en los festejos

PSG clasificó a la final de la Champions League 2026 y eso es digno de aplaudir. Lo que no está chido es que su afición celebró de forma totalmente desmedida, al grado de dejar cientos de detenidos y varios heridos en los festejos.

Foto: PSG – Paris Saint-Germain (Facebook)

¿Qué pasó en los festejos por el pase del PSG a la final de la Champions?

Van los puntos clave que debes conocer:

Cientos de aficionados festejaron en París el pase a la final de la Champions League 2026.

Se registraron diferentes disturbios en varias zonas, por incendios en autos, contenedores de basura y más objetos.

por incendios en autos, contenedores de basura y más objetos. La policía intervino y se dieron enfrentamientos entre ellos y la afición.

entre ellos y la afición. 127 personas fueron detenidas y 11 resultaron heridas.

Se montará un fuerte operativo en la ciudad el día de la final contra Arsenal.

Y es que toda la ciudad de París fue una fiesta total después de eliminar al Bayern y clasificar a la final de la Champions por segundo año consecutivo. Incluso el recién electo alcalde de la ciudad estuvo con cientos de personas viendo el partido.

Pero hubo zonas donde la afición perdió el control y comenzó a causar destrozos, incendiando autos y destruyendo diferentes objetos a su paso. La policía intervino y los enfrentamientos se volvieron virales en redes sociales.

Autoridades confirman el número de detenidos y heridos

Aunque los festejos y disturbios de la afición del PSG se dieron el miércoles, tras la semifinal de la Champions, las autoridades francesas confirmaron el saldo de lo ocurrido hasta este jueves 7 de mayo.

Según la BBC, el ministro del Interior confirmó la detención de 127 personas, además de informar que 11 resultaron heridas (una de gravedad). También se informó que 23 policías de la ciudad de París sufrieron heridas, por fortuna leves.

¿Lo más grave? El mencionado funcionario considera que es un problema que está dejando de ser novedad: “Condeno estos excesos que, lamentablemente, se están convirtiendo en algo habitual en las noches en que gana el París Saint-Germain”.

Habrá fuerte operativo en París para la final de la Champions League

Basta recordar que en los festejos tras ganar la Champions el año pasado hubo dos muertos.

Por eso y por lo sucedido tras la semifinal, el mismo ministro advirtió que se prepara un fuerte operativo en París el sábado 30 de mayo, día en que el PSG enfrentará al Arsenal en la final de la Champions League (aquí todos los detalles del partido).