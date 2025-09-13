Lo que necesitas saber: La última vez que Terence Crawford peleó fue en agosto del 2024.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya está listo para volver a subirse al ring, está vez contra Terence Crawford. El tapatío eligió el mes más mexicano del año, septiembre, y aunque no podrá dar el ‘grito’ el mero 15, la pelea está pactada para el sábado 13.

Apenas en mayo del 2025, derrotó a William Scull en Arabia Saudita, aunque esa pelea no dejó muy satisfechos a los aficionados, está es otra oportunidad para que ‘Canelo’ pueda lucirse.

Canelo vs Crawford / Fotografía @Canelo

¿Cuándo pelea ‘Canelo’ vs Crawford?

Ya les adelantamos que la pelea entre ‘Canelo’ vs Crawford será el sábado 13 de septiembre del 2025, pero también deben saber que la transmisión será por Netflix, así que vayan consiguiendo un amigo con suscripción, en caso de que no la tengan.

Otra buena noticia, es que no habrá necesidad de madrugar, como sucedió contra Scull, ya que la pelea será en el Allegiant Stadium de Las Vegas, por lo que la diferencia horaria con México no será mucha.

Si bien, la transmisión dará inicio desde las 19:00 hrs, (tiempo de México) se espera que la pelea principal sea alrededor de las 21:00 hrs.

Pelea Fecha y hora Sede Transmisión Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Terence Crawford Sábado 13 de septiembre 2025

21:00 hrs (tiempo de México) Allegiant Stadium Netflix

Y por si tenían la duda, no tendrán que contratar un servicio adicional para ver la pelea, con la suscripción normal que tienen en Netflix es suficiente.

Así llega Crawford a la pelea contra Canelo

La última vez que Terence Crawford peleó fue en agosto del 2024. En aquel duelo se llevó la victoria contra Israil Madrimov de Uzbekistán y se quedó con el campeonato de de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con ese resultado su récord queda de la siguiente manera: 41 peleas en total, 31 Ko’s, 0 empates y 0 derrotas. Al menos en números, parece que ‘Canelo’ no tendrá una pelea fácil.

Canelo vs Terence Crawford / Foto: Netflix

En fin, ahora ya saben fecha, horarios y transmisión para no perderse la pelea del ‘Canelo’. Pueden organizar su noche mexicana con un toque de box.