Lo que necesitas saber: La última vez que Alcaraz y Djokovic se enfrentaron en una final fue en los Juegos Olímpicos París 2024, con victoria para 'Nole'.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic nos han regalado finales ma-ra-vi-llo-sas. No podemos olvidarnos de los dos enfrentamientos en Wimbledon, la final de los Juegos Olímpicos en Paris 2024 y aquel duelo en Cincinnati.

Por eso vamos a hacer un recuento de todas la finales en las que ambos se han enfrentado. Y deben saber que hasta ahora, la balanza se encuentra empatada.

El ganador del Australian Open se pondrá por encima de su rival en su historial personal.

Todas las finales entre Alcaraz vs Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han enfrentado en cuatro finales (Sin contar el Australian Open del 2026). Hasta el momento, la balanza está empatada con dos victorias para cada uno.

Su primera final llegó en Wimbledon 2023. Aquella vez, un muy joven Alcaraz se le plantó en la final a ‘Nole’ para llevarse el título con sets de 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4.

La revancha para Novak llegó meses después de Wimbledon, cuando se quedó con la final de Cincinnati sobre Carlos.

En el 2024, ambos se volvieron a enfrentar en una final de Wimbledon. El resultado fue el mismo: victoria para Alcaraz.

La final de los Juegos Olímpicos París 2024 nos regaló un duelazo entre Novak y Carlos. El gran ganador de la tarde fue Djokovic, quien consiguió la medalla de oro a sus 37 años, que tanto le hacía falta a su brillante carrera.

En la final del Australian Open no solo se decidirá al campeón del torneo, también será el desempate en el historia de finales entre Alcaraz vs Djokovic, una victoria más en su duelo personal.

Torneo Campeón Subcampeón Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz Novak Djokovic Cincinnati 2023 Novak Djokovic Carlos Alcaraz Wimbledon 2024 Carlos Alcaraz Novak Djokovic Juegos Olímpicos 2024 Novak Djokovic Carlos Alcaraz Australian Open 2026 ¿? ¿?

Además de las finales, Carlos y Novak se han enfrentado en cuatro semifinales: Madrid 2022 (Alcaraz), Roland Garros 2023 (Djokovic), Turin 2023 (Djokovic) y US Open 2025 (Alcaraz). Además de los Cuartos de Final del Australian Open 2025 que se llevó Djokovic.