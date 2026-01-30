Lo que necesitas saber:
Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open con un total de 10 títulos. La última vez que se coronó campeón fue en el 2023.
¡Lista la final del Australian Open 2026! Después de más de 5 horas de juego, Carlos Alcaraz derrotó a Alexander Zverev en la semifinal y amarró su lugar en la final. Se enfrentará al máximo ganador del torneo, Novak Djokovic, quien superó a Jannik Sinner en otro duelazo de más de 4 horas ¡Una locura de semifinales!
Lo mejor de todo para ‘Nole’, fue que logró romper con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas ante Sinner. Está vez la experiencia superó a la juventud. Veremos si la fórmula se repite en la final el domingo 1 de febrero.
Alcaraz hará todo lo posible para ganar su primer Australian Open, pues a diferencia de ‘Nole’ que ha conquistado 10 títulos, él nunca ha ganado en tierras australianas.
¿Cuándo es la final del Australian Open?
Bueno, vamos a lo realmente importante. La final del Australian Open entre Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz se juega el domingo 1 de febrero, a las 2:30 hrs, lo que significa que en México nos va a tocar madrugar para no perdernos ni un solo punto.
Es verdad que es muuuuuy temprano, pero con ese par de rivales, tenemos garantizada una gran final. Y podrán seguir la transmisión a través de Disney+.
|Final Australian Open
|Fecha y hora
|Transmisión
|Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic
|Domingo 1 de febrero
2:30 hrs (Tiempo de México)
|Disney+ (Plan Premium)
¿Cuántas veces se han enfrentado Alcaraz vs Djokovic en una final?
Esta será la quinta final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La primera fue en Wimbledon en el 2023 con victoria para el español; ese mismo año llegó la revancha para ‘Nole’ que se impuso en Cincinnati.
En el 2024, una vez más en Wimbledon, Alcaraz se quedó con el título, mientras que la final de los Juegos Olímpicos se la llevó Novak. Por ahora, la balanza está empatada 2-2, veremos quien logra imponerse en Australia e inclinarla a su favor.
- Wimbledon 2023: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic
- Cincinnati 2023: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz
- Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic
- Juegos Olímpicos 2024: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz
Últimos campeones del Australian Open
Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open con 10 títulos, hará todo lo posible por conseguir un trofeo más. Jannik Sinner se quedó muy cerca de refrendar el título por tercer año consecutivo.
|Campeón
|Año
|Jannik Sinner
|2025
|Jannik Sinner
|2024
|Novak Djokovic
|2023
|Rafa Nadal
|2022
|Novak Djokovic
|2021
|Novak Djokovic
|2020
|Novak Djokovic
|2019
|Roger Federer
|2018
|Roger Federer
|2017
|Novak Djokovic
|2016
¿Y la final femenil? Bueno, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentarán en la final femenil del Australian Open el sábado, 31 de enero, a las 02:30 hrs, así que, también tendremos que madrugar.