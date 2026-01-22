Las razones que llevan a la salida de Casemiro del Manchester United

Lo que necesitas saber: Casemiro se irá del Manchester United como agente libre a final de temporada; su contrato finaliza el 1 de julio

Casemiro acaba de romperle el corazón a mucha afición del Manchester United. Ya hizo oficial que se va del equipo en cuanto termine la presente temporada, al finalizar su contrato, por lo que terminan 4 años con el club.

Foto: Manchester United (Facebook)

Casemiro anuncia su salida del Manchester United

“Hay que saber cuando las etapas llegan a su fin. Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por este escudo y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre Red Devil”, fue el emotivo mensaje de Casemiro.

El brasileño llegó al Manchester United en 2022 procedente del Real Madrid, donde dejó números increíbles y ganó todo título posible. Ahora termina su etapa en otro grande de Europa.

¿Por qué se va Casemiro del Manchester United?

Con 33 años de edad, Casemiro está todavía como para seguir jugando en equipos top como el Manchester United; para nada estamos hablando de la posibilidad de su retiro.

¿Por qué irse del Manchester United ahora? Según informaron fuentes del club a ESPN, los Red Devils decidieron no hacer válida la opción de otro año de contrato, así que no es precisamente decisión de Casemiro.

Foto: Manchester United (Facebook)

Reportan que el Manchester United decidió que dejar salir a uno de sus jugadores mejor pagados les ayudará a buscar refuerzos en el mercado de verano, pensando más en el futuro del equipo.

Hasta este 22 de enero, Casemiro suma 146 partidos con el Manchester United, en los cuales se ha rifado 21 goles y 13 asistencias, además de los dos títulos que el equipo ganó en estos años.

La plataforma Squawka resalta que, desde su llegada al club en 2022, es el jugador con más duelos 1 a 1 ganados por cada 90 minutos de todo el equipo. Es todo un crack, pero el United quiere mirar al futuro.

¿Dónde jugará Casemiro tras irse del Manchester United?

Pero bueno, irse porque termina su contrato, significa que Casemiro será agente libre a partir del 1 de julio de este año y podrá negociar con cualquier equipo al que quiera irse.

Se dice y se cuenta que quiere seguir compitiendo en las ligas top de Europa, así que no dudemos de que se mantenga en Inglaterra, España, Alemania, Italia o Francia. Obviamente también se habla, como casi con cualquier estrella que está en vías de alejarse del más alto nivel, que en Arabia y la MLS ya lo tienen en la mira. Con el tiempo se irá aclarando la situación.

Por cierto, Casemiro se despedirá de la afición del Manchester United el 17 de mayo, cuando juegue su último partido en Old Trafford en la Jornada 37 de la Premier League.