Lo que necesitas saber:
Barcelona tiene tres partidos al hilo goleando por cinco goles
Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord en su primer partido de Champions League con un doblete de Raphinha y otros tantos de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, el refuerzo en el ataque del conjunto catalán.
PSG, el vigente campeón, goleó también en su presentación 5-1 al Slovan Bratislava con hat-trick de Ferran Torres, mientras que Julián Álvarez fue titular con el Atlético de Madrid, frente al Liverpool.
|Resultados
|Barcelona 5-1 Feyenoord
|Stuttgart 3-1 Viking
|PSG 6-1 Slovan Bratislava
|Napoli 0-1 Arsenal
|Liverpool 2-1 Atlético de Madrid
|Sporting de Lisboa 3-1 Galatasaray
Resultados en vivo
- Barcelona goleó en casa al Feyenoord 5-1; este es el tercer partido consecutivo en el cual los catalanes marcan cinco goles, tomando en cuenta el torneo de liga.
- El 1-0 de Rafinha y el 2-0 de Adeyemi fueron unos auténticos golazos.
- Ferran Torres se estrenó como goleador del PSG en Champions League con un hat-trick.
FERRAN TORRES SCORES FOR PSG pic.twitter.com/3dZePD5BYB— KinG £ (@xKGx__) September 9, 2026
FERRAN TORRES HAS MADE IT FOUR FOR PSG! WHAT A FINISH!pic.twitter.com/4JviC3l5xg— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026
WOWWWW!!! FERRAN TORRES SCORES A HAT-TRICK AT THE UCL AFTER LEAVING BARCELONA pic.twitter.com/WDgWg6geFt— Zohaib (@TheZohaibNoor) September 9, 2026
- Julián Álvarez arrancó como titular con el Atlético de Madrid y asistió a Marcos Llorente en el primer gol del partido
MARCOS LLORENTE OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID! JULIAN ALVAREZ WITH THE ASSIST!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026
Liverpool 0-1 Atlético Madrid.pic.twitter.com/9Xh5bEZbQX
- Tienes que ver el golazo que hizo Martin Odegaard, con el cual Arsenal rompió el empate frente al Napoli en Italia.
MARTIN ODEGAARD OPENS THE SCORING FOR ARSENAL!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026
Napoli 0-1 Arsenal.pic.twitter.com/zpp8yur7mv
- Antonio Vergara, jugador que supuestamente tiene orígenes mexicanos, es suplente con el Napoli, que recibe al Arsenal