Lo que necesitas saber:

Barcelona tiene tres partidos al hilo goleando por cinco goles

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord en su primer partido de Champions League con un doblete de Raphinha y otros tantos de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, el refuerzo en el ataque del conjunto catalán.

PSG, el vigente campeón, goleó también en su presentación 5-1 al Slovan Bratislava con hat-trick de Ferran Torres, mientras que Julián Álvarez fue titular con el Atlético de Madrid, frente al Liverpool.

Ferran Torres en Champions League
Ferran Torres en Champions League
Resultados
Barcelona 5-1 Feyenoord
Stuttgart 3-1 Viking
PSG 6-1 Slovan Bratislava
Napoli 0-1 Arsenal
Liverpool 2-1 Atlético de Madrid
Sporting de Lisboa 3-1 Galatasaray
Resultados en vivo
  • Barcelona goleó en casa al Feyenoord 5-1; este es el tercer partido consecutivo en el cual los catalanes marcan cinco goles, tomando en cuenta el torneo de liga.
  • El 1-0 de Rafinha y el 2-0 de Adeyemi fueron unos auténticos golazos.
  • Ferran Torres se estrenó como goleador del PSG en Champions League con un hat-trick.
  • Julián Álvarez arrancó como titular con el Atlético de Madrid y asistió a Marcos Llorente en el primer gol del partido
  • Tienes que ver el golazo que hizo Martin Odegaard, con el cual Arsenal rompió el empate frente al Napoli en Italia.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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