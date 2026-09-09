Lo que necesitas saber: Barcelona tiene tres partidos al hilo goleando por cinco goles

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord en su primer partido de Champions League con un doblete de Raphinha y otros tantos de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, el refuerzo en el ataque del conjunto catalán.

PSG, el vigente campeón, goleó también en su presentación 5-1 al Slovan Bratislava con hat-trick de Ferran Torres, mientras que Julián Álvarez fue titular con el Atlético de Madrid, frente al Liverpool.

Ferran Torres en Champions League

Resultados Barcelona 5-1 Feyenoord Stuttgart 3-1 Viking PSG 6-1 Slovan Bratislava Napoli 0- 1 Arsenal Liverpool 2-1 Atlético de Madrid Sporting de Lisboa 3-1 Galatasaray

Resultados en vivo

Barcelona goleó en casa al Feyenoord 5-1; este es el tercer partido consecutivo en el cual los catalanes marcan cinco goles, tomando en cuenta el torneo de liga.



este es el tercer partido consecutivo en el cual los catalanes marcan cinco goles, tomando en cuenta el torneo de liga. El 1-0 de Rafinha y el 2-0 de Adeyemi fueron unos auténticos golazos.

Ferran Torres se estrenó como goleador del PSG en Champions League con un hat-trick.

FERRAN TORRES SCORES FOR PSG pic.twitter.com/3dZePD5BYB — KinG £ (@xKGx__) September 9, 2026

FERRAN TORRES HAS MADE IT FOUR FOR PSG! WHAT A FINISH!pic.twitter.com/4JviC3l5xg — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026

WOWWWW!!! FERRAN TORRES SCORES A HAT-TRICK AT THE UCL AFTER LEAVING BARCELONA pic.twitter.com/WDgWg6geFt — Zohaib  (@TheZohaibNoor) September 9, 2026

Julián Álvarez arrancó como titular con el Atlético de Madrid y asistió a Marcos Llorente en el primer gol del partido

MARCOS LLORENTE OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID! JULIAN ALVAREZ WITH THE ASSIST!



Liverpool 0-1 Atlético Madrid.pic.twitter.com/9Xh5bEZbQX — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026

Tienes que ver el golazo que hizo Martin Odegaard, con el cual Arsenal rompió el empate frente al Napoli en Italia.

MARTIN ODEGAARD OPENS THE SCORING FOR ARSENAL!



Napoli 0-1 Arsenal.pic.twitter.com/zpp8yur7mv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2026