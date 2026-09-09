Armando González, nuestra 'Hormiga' griega, se quedó sin entrenador. El Olympiacos anunció la salida de José Luis Mendilibar.

Lo que necesitas saber: José Luis Mendilibar estuvo al frente del Olympiacos desde el 2024 y hasta el 2026, periodo en el que ganó cuatro títulos.

Armando González, nuestra ‘Hormiga’ griega, se quedó sin entrenador. El Olympiacos anunció la salida de José Luis Mendilibar, quién le dio al equipo su primera y única Conference League.

Y ahora la pregunta es: ¿Qué pasará con la ‘Hormiga’? El mexicano ya se había ganado la confianza de Mendilibar y hasta un puesto titular tras la lesión de Ayoub El Kaabi. Sin embargo, hemos visto que los cambios de entrenadores no siempre le caen bien a los jugadores más ‘nuevos’.

Captura de pantalla de @ClaroSports vía X

Olympiacos le da las gracias a José Luis Mendilibar

José Luis Mendilibar estuvo al frente del Olympiacos desde febrero del 2024 y hasta septiembre del 2026, periodo en el que ganó cuatro títulos y fichó a nuestro Armando González.

Sin embargo, se dice que una de las razones que llevaron a la directiva a tomar la decisión de ‘darle las gracias’ fue la eliminación que sufrió el equipo en la ronda de clasificación previa a la Champions League.

En aquel partido los rojiblancos griegos cayeron por un marcador global de 2-1 ante el NEC Nijmegen de la Eredivisie. Y aunque lograron quedarse con el boleto a Europa League, el objetivo era Champions.

“El Olympiacos anuncia el fin de su colaboración con José Luis Mendilibar. Con José en el banquillo, ganamos la UEFA Conference League”.

Conference League 2023/24

Superliga de Grecia 2024/25

Copa de Grecia 2024/25

Supercopa de Grecia 2025/26

La baja de Mendilibar se suma a la de Darko Kovačević, quien también dejó su cargo como director deportivo de Olympiacos a inicios de septiembre.

“En el fútbol, ​​como en la vida, hay círculos que a veces se cierran. Pero lo que perdura para siempre son tus logros. El aprecio, el respeto y el cariño de la familia Olympiacos te acompañarán siempre”.

Hasta ahora, el equipo no ha confirmado a su nuevo entrenador, sin embargo, ya comienzan a correr los rumores de que el español Imanol Alguacil, será el encargado de tomar el mando del equipo y de nuestra ‘Hormiga’.

El último equipo de Imanol fue el Al-Shabab de la Liga Saudí, con el que consiguió una racha de 6 victorias, 7 empates y 11 derrotas.