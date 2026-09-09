El Paquete Económico 2027 contempla dos nuevas categorías: Presupuesto para programas y políticas publicas que mejoren o atiendan las problemáticas de Diversidad Sexual y Género, además de Movilidad y Seguridad Vial en nuestro país.

Lo que necesitas saber: Por primera vez en la historia de este plan presupuestario se incluyen fondos para la diversidad sexual y seguridad vial en México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ayer el Paquete Económico 2027 ante el Congreso (aquí te contamos qué es y para qué sirve). Sin embargo, no esperábamos que añadieran presupuesto para nuevas categorías.

¿Cuánto dinero destinaron para desarrollar acciones en materia de Diversidad Sexual y Género? ¿Y para la Movilidad y Seguridad Vial? Esto es todo lo que debes saber.

¿Para qué es el presupuesto en materia de Diversidad Sexual y Género?

De acuerdo con el Anexo 33 del Paquete Económico 2027 se destinarán 43 mil 369 millones 352 mil 595 pesos para acciones transversales en materia de Diversidad Sexual y Género.

Foto: @fentyslaw

Es decir, esa lanota se irá en la creación de políticas públicas y programas para garantizar los derechos de las personas LGBT+. Todas las secretarías e instituciones gubernamentales deberán incorporar la atención y protección a esta población en su función diaria. Entre las acciones más importantes está:

Facilitar el reconocimiento legal de la identidad de género en documentos legales (Por ejemplo, la “x” para personas no binarias).

Capacitaciones y campañas para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación en las instituciones gubernamentales

Sensibilización en todos los niveles educativos en materia de género y diversidad sexual .

. Facilitar la alfabetización y certificación de personas LGBT+ .

. Acceso a servicios de salud sin discriminación.

Capacitación e inclusión laboral de las personas LGBT+ .

. Facilitar el acceso a la vivienda a personas vulnerables de la población LGBT+.

Pensiones para las y los adultos mayores pertenecientes a esta población.

Actualización del protocolo nacional de actuación en delitos cometidos en materia de derechos de personas LGBT+.

Destinar recursos para prevención del VIH y otras enfermedades

En este link le puedes echar ojo a todas las acciones transversales en materia de Diversidad Sexual y Género que se incluyeron en el Paquete Económico 2027.

Carteles de la marcha LGBT+ 2026 en CDMX // Foto: Pamela Sánchez.

Y, si por ahí te saltó la duda del porqué son necesarias estas acciones, te dejamos este reportaje que retrata la omisión de los derechos humanos en la población LGBT+: Ley Integral Trans: La lucha que sigue resistiendo en colectividad.

¿Y el presupuesto en Movilidad y Seguridad Vial?

El Anexo 32 del Paquete Económico 2027 otorga 175 mil 45 millones 476 mil 928 pesos para implementar acciones transversales que garanticen el transporte “eficiente, incluyente, moderno, seguro y sustentable“.

¿Cómo planean lograrlo? A través de la regulación, verificación y modernización de todos los vehículos de transporte público existentes, para así mejorar la seguridad de las y los usuarios. ¿Será que ya no se repitan los constantes accidentes en el Metro?

Foto: @MLopezSanMartin

Eso lo veremos conforme avance el año fiscal. Mientras tanto, te dejamos los puntos más relevantes de este anexo en materia de Seguridad Vial.

Prevenir delitos en carreteras federales en zonas de alta incidencia delictiva.

Certificar a conductores de unidades y vehículos automotores.

Brindar atención médica, urgencias, rehabilitación y seguimiento por lesiones causadas en siniestros viales.

Promover sistemas integrados de movilidad y modernizar el transporte público.

Promover soluciones de movilidad para ampliar el acceso a diversos servicios y oportunidades en zonas con pocas opciones de transporte.

Impulsar la movilidad peatonal y ciclista con una infraestructura segura y accesible.

Sumar la electromovilidad en los instrumentos de política energética

Modernizar el equipamiento electromecánico de las unidades médicas del ISSSTE.

Aquí te dejamos el link para leer todo lo que incluye el anexo 32 del Paquete Económico 2027. ¿También te preguntaste por qué es necesario? Nada más hace falta con salir a la calle y usar el transporte público para darse cuenta de que es todo un reto sobrevivir.

Accidente autopista México-Puebla // X:@GN_Carreteras

Entre las constantes fallas del Metro, choques del Metrobús, tragedias inolvidables como la de la Línea 12 y poca educación vial esperamos que esos miles de millones de pesos sí funcionen para mejorar la Movilidad y la Seguridad Vial en México.