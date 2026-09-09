El miércoles 9 de septiembre inicia la temporada de la NFL con el juego inaugural entre los Seattle Seahawks vs New England Patriots.

Lo que necesitas saber: El juego inaugural de la temporada 2026/27 de la NFL es el miércoles 9 de septiembre a las 18:20 hrs (tiempo de México).

¡Llegó la hora de que se diviertan los adultos! El miércoles 9 de septiembre inicia la nueva temporada de la NFL con el juego inaugural entre los Seattle Seahawks vs New England Patriots. Sí, tendremos la revancha de los dos finalistas del Super Bowl LX, que se llevaron los Seahawks.

Lo mejor de todo es que el juego podrá disfrutarse por televisión abierta. Así que solo tienen que salir temprano de la chamba o escuela para llegar a tiempo.

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El kickoff de la NFL 2026 va por TV abierta

Vamos a lo importante. El juego inaugural de la temporada 2026/27 de la NFL es el miércoles 9 de septiembre a las 18:20 hrs (tiempo de México). Y la transmisión va por la señal de Televisa por el Canal 5, completamente gratis.

Aunque también estará disponible en ESPN, vía streaming por Disney+ y claro, por el NFL Game Pass que brinda acceso a todos los juegos de la temporada.

Juego Inaugural Fecha y hora Transmisión Seattle Seahawks vs New England Patriots Miércoles 9 de septiembre

18:20 hrs Canal 5

ESPN

Disney+

NFL Game Pass

Esta vez toca tener el primer juego de la NFL en miércoles por ‘culpa’ de Los Ángeles Rams vs San Francisco 49ers que se juega en Australia, la diferencia horaria y, la Ley de Transmisión Deportiva de 1961.

Dicha ley, prohíbe la transmisión de juegos profesionales de futbol americano, la NFL, los viernes y sábados a partir de la segunda semana de septiembre.

Todos esos cambios obligaron a la NFL a recorrer el partido de los finalistas del último Super Bowl para abrir la temporada. Así que los Seahawks podrán estrenarse como campeones frente a los Patriots. Hay que ver si repetirán victoria o los ‘Pats’ les abollarán la corona.

¿Están listos para esta nueva temporada de la NFL?