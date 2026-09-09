Lo que necesitas saber: La Roma jugó Champions por última vez en la temporada 2018-19

La Roma regresa a la Champions League esta temporada después ausentarse desde la temporada 2018-19. Han pasado siete años desde que el equipo Italiano no jugaba un partido en este torneo y por fin lo hará en Turquía, frente al Fenebahce, donde tendrá que hacer una modificación en su playera con su patrocinador oficial.

En Turquía se prohibe que los equipos muestren patrocinadores relacionados con casas de apuestas y en el caso de la Roma su patrocinador principal es Eurobet, una casa de apuestas de Italia.

Así es la playera de la Roma

Sin embargo, el club romano sí tendrá un patrocinador, o mejor dicho, una leyenda que sustituirá el espacio del patrocinador oficial que tendrá una causa benéfica a favor de Nepal.

La Roma modificará su playera en la Champions League

Resulta que la Roma llevará en el frente la leyenda “Juntos por Nepal”, además de la bandera de este país, que forma parte de una colaboración con el Programa Mundial Alimentario WFP, la cual pertenece a la ONU, y cuya sede se encuentra precisamente en la ciudad de Roma, Italia.

La intención es que las playeras que sean utilizadas en este partido sean subastadas y el dinero que se recaude será donado a los damnificados en Nepal.

Así será la playera de la Roma en Champions League

¿Qué pasó en Nepal?

Más de mil personas fallecieron y más de cuatro mil personas se encuentran desaparecidas desde el pasado 26 de agosto debido a un violento deslave que también provocó grandes inundaciones.

Se sabe que el desprendimiento arrastró hielo y rocas que bloquearon un río, lo que provocó una especie de presa, la cual se rompió y liberó una avalancha de lodo que arrastró y sepultó personas y comunidades.

Foto: @ReporteYa

El caso sigue bajo investigación para conocer las causas exactas de esta tragedia que ha dejado miles de damnificados en Nepal.