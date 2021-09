Canales, fechas y horarios: Aquí está tu guía para seguir la segunda jornada de la Champions League

Apenas viene la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League y ya tenemos un par de partidazos, así que es momento de que apartes las fechas, los horarios y tengas listos los canales, sobre todo para el plato fuerte, entre los millonarios PSG y Manchester City.

La actividad de la segunda jornada no sólo representará una oportunidad para jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo y sus respectivos equipos, una vez que arrancaran con un empate, contra todos pronóstico, pero también representará una segunda oportunidad para TNT Sports.

Sus transmisiones dejaron algunas aspectos que rifaron y otros que no tanto, de acuerdo con las publicaciones de los usuarios en redes sociales, una vez que ESPN y Fox Sports dejaron de transmitir el torneo más importante de Europa a nivel de clubes para este ciclo, de modo que los juegos se distribuyen en HBO Max, TNT Sports y Cinemax.

Sin más preámbulo, aquí están tu guía para disfrutar de la Champions esta semana.

Juegos de la Champions League para el martes 28 de septiembre

Por mucho, el plato fuerte del martes es la visita del Manchester City al PSG, duelo en el cual Lionel Messi se reencontrará con Josep Guardiola. Además, ambos equipos ya tienen historia, pues fueron rivales en las semifinales de la temporada pasada, en la cual el club de la Premier League se salió con la suya.

PSG arrancó con un empate ante Brujas, por lo que tiene mayor presión para rescatar puntos. ¿Veremos el primer gol de Messi con el PSG?

A las 11:45 horas ⏰

Shakthar vs Inter: TNT Sports y HBO Max

Ajax vs Besiktas: Cinemax y HBO Max

A las 14:00 horas ⏰

PSG vs Manchester City: TNT Sports y HBO Max

Borussia Dortmund vs Sporting Lisboa: Cinemax y HBO Max

Real Madrid vs Sheriff: HBO Max

Milán vs Atlético de Madrid: HBO Max

Porto vs Liverpool: HBO Max

Leipzig vs Brujas: HBO Max

El menú de la Champions para el miércoles 29 de septiembre

Para el segundo día de actividades, el partido principal tiene como protagonistas a la Juventus, que en tiempos de crisis recibirá al Chelsea, vigente campeón de la Champions, pero también hay que echarle ojo al Manchester United frente al Villarreal y al Barcelona contra Benfica, pues los catalanes andan en horas bajas.

A las 11:45 horas ⏰

Atalanta vs Young Boys: TNT Sports y HBO Max

Zenit vs Malmo: Cinemax y HBO Max

A las 14:00 horas ⏰

Juventus vs Chelsea: TNT Sports y HBO Max

Wolfsburgo vs Sevilla: Cinemax y HBO Max

Bayern Munich vs Dinamo Kiev: HBO Max

Salzburg vs Lille: HBO Max

Benfica vs Barcelona: HBO Max

Manchester United vs Villarreal: HBO Max

¿Qué canal es TNT Sports y Cinemax?

Sistema: Canales para ver TNT Sports

Totalplay: 435

Izzi: 610 y 912

Megacable: 410 y 1410

Dish: 370 y 870

Sky: 415 y 1415

Star TV: 415

Sistema: Canales para ver la Champions en Cinemax

Totalplay: 481

Izzi: 623

Megacable: 439

Dish: 372

Sky: 1423

Star TV: 417