Bien dice la canción, la vida te da sorpresas… sorpresas te da la vida. ¿Alguien recuerda al jovencito recoge balones que Eden Hazard pateo cuando jugaba con el Chelsea?

Sí, cuando Eden Hazard todavía jugaba y sí, también ya llovió de aquel tiempo. Pues ese jovenzuelo que se llevó la ira del belga en un partido contra el Swansea por no darle la pelota como el jugador quería, pues se está convirtiendo en millonario.

No, no es futbolista, porque se sabe que algunos de los recoge balones son juveniles del club y después llegan a ser grandes cracks, pero esa no es la historia de este joven pateado por Eden Hazard.

Su nombre es Charlie Morgan y muy posiblemente no reconozcas su cara actualmente, pero te podemos decir que el producto de su negocio lo has visto en redes sociales o algún famoso consumiéndolo.

Incluso, muy posiblemente el mismo Eden Hazard ha consumido ese producto sin saber que tiene mucho que ver con Charlie Morgan, aquel al que pateó.

Charlie Morgan siendo auxiliado tras ser pateado por Eden Hazard – Foto: Getty Images

Charlie Morgan y AU Vodka que consume desde Ronaldinho hasta Jake Paul

Pues sí, este pequeñín -que ya no lo es tanto-, se convirtió en millonario y no gracias al futbol, sino a las bebidas alcohólicas, pues es parte de una empresa que tiene en el mercado uno de los vodkas de moda.

AU Vodka está siendo una de las sensaciones dentro de las fiestas de algunos millonarios, pues la bebida (dicen, dicen) que está bastante buena, pero habrá que probarlo, aunque seguramente habrá que desembolsar un buen varo.

Pero, regresando a Charlie Morgan, es parte de la dirigencia de AU Vodka y de acuerdo con TalkSport, el valor neto del empresa del exrecoge pelotas es de 40 millones de libras esterlinas, o sea, 870 millones 558 mil 416 pesotes mexas… ¡Ya casi alcanza a Eden Hazard!

Charlie Morgan es parte de la empresa AU Vodka – Foto: Especial

¿Y cuánto cuesta una botella de AU Vodka? Bueno, estas botellas pueden ser personalizadas, porque hay del Día de San Patricio y del Día de las Madres, o sea, toda una experiencia.

Además de la botella, también te regalan un vaso para que puedas tomar el AU Vodka y dentro de los Best Sellers de la compañía, encontramos productos desde las 11 libras (240 pesos aproximadamente) hasta el set de siete sabores diferentes que vale 245 libras (5 mil 300 aprox).

AU Vodka, producto de Charlie Morgan – Foto: Especial

Charlie Morgan dejo atrás su pasado de pateado por Eden Hazard y transformó todo eso en una empresa bastante exitosa y recreativa para algunos. Y si alguna vez llegas a probar esta bebida, dinos qué te pareció.