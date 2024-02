Lo que necesitas saber: Checo Pérez no es protagonista de ningún capítulo, pero tiene presencia en tres

La sexta temporada de Drive to Survive no ignora a Checo Pérez como lo habíamos pensando después de conocer los primeros avances y descripciones de los 10 capítulos, y si bien no hay un capítulo en el cual sea el protagonista, tiene una participación importante en dos capítulos, el segundo y el noveno, los cuales están vinculados de alguna manera con los pilotos de AlphaTauri, Nyck de Vries y Daniel Ricciardo.

Otro de los capítulos en los cuales Checo luce por algunos momentos es el octavo capítulo, en el cual se rememora el carretón que dio en Monza, donde dejó a los dos Ferrari, de Carlos Sainz y Charles Leclerc, peleando por el tercer lugar y que sin duda es de los mejores momentos del 2023.

¿Qué dicen de Checo en Drive to Survive?

Platicamos con Paul Martin, uno de los productores de Drive to Survive y quien aseguró que Checo es uno de los personajes favoritos de la serie, y a la vez son conscientes de las reacciones del público mexicano cuando se habla bien de Checo, cuando se habla mal o cuando de plano no se habla.

“Creo que Checo es un piloto increíble, lo ha demostrado año tras año. Cuando estás en México y puedes ver el tipo de energía de la multitud, México es, ya sabes… Es una de las mejores carreras del calendario por la energía, la parte final del circuito con el estadio y ver cómo Checo aprovecha esa energía es bastante increíble”, nos compartió.

“Checo nos ha brindado algunos momentos increíbles a lo largo de la serie, como su viaje antes de llegar a Red Bull. Es un personaje que nos encanta. Siempre aporta mucha energía. Sabemos que siempre hay una audiencia que quiere ver lo qué está haciendo.

“Siempre recibimos respuestas muy apasionadas de la audiencia mexicana cada año. Y a veces, ya sabes, no están contentos con la forma en que se ha presentado a Checo o muy contentos cómo se ha presentado a Checo. Siempre hay interés, siempre hay una audiencia interesada”, nos compartió.

Antes de llegar al la parte en la que podríamos spoilerate, te dejamos los capítulos en los que sale Checo

Capítulo 2: Perder el prestigio

Capítulo 8: ¡Vamos, Ferrari!

Capítulo 9: Tres son multitud

Spoiler alert

Checo y los consejos a Nyck de Vries (Capítulo 2)

En el segundo capítulo, Checo luce como compañero del debutante Nyck de Vries, en el cual le aconseja centrarse en terminar la carrera en el Gran Premio de Mónaco. Curiosamente aquella fue la mejor carrera del neerlandés y la peor para Checo, quien quedó fuera en la Q1 de la sesión de calificación.

Ese fue el comienzo de una mala racha que llevó a Checo a una etapa gris y quizá las más compleja en su carrera dentro de Fórmula 1 y en definitiva la peor desde que es piloto de Red Bull.

“En Red Bull la presión es tremendamente alta. En todos los niveles. No importa si eres piloto de Red Bull o de AlphaTauri, indica el mexicano. Tienes que estar a la altura de las expectativas. No muchos pueden hacer frente a ese tipo de presión en este entorno”, indica el mexicano.

Checo Pérez con Red Bull

El contraste con Daniel Ricciardo (Capítulo 9)

Uno de los momentos que se presentan en la serie es esa cruel largada en el Gran Premio de México, cuando queda fuera al tomar la primera curva en la primera vuelta. El momento contrasta con el carretón de Daniel Ricciardo, quien regresó a la competencia después de superar una fractura en la mano.

Para ese entonces, los rumores ardían y colocaban al piloto australiano como reemplazo de Checo para la temporada 2024. Las imágenes del noveno capítulo muestran a Checo frustrado y decepcionado por su carrera en el corralito, ante los periodistas, mientras que Ricciardo sale airoso y firmando autógrafos del mismo lugar.

En realidad en ese lugar hubo aficionados que apoyaron a Checo y corearon su nombre a tal grado que periodistas tuvieron que pedir silencio para escuchar al piloto.

Checo Pérez en el GP de México 2023 / Mexsport

La cátedra en Monza (Capítulo 8)

En el octavo capítulo no vemos tanto a Checo en escena, pero la serie rescata el dominio de Red Bull en Monza, ante los tifosi y ante los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. El mexicano largó aquella carrera en el quinto lugar y después de superar a George Russell, ataca a Leclerc, a quien supera fácilmente.

Después llega el inevitable rebase a Carlos Sainz y desaparece literalmente de la pista y del capítulo, sin embargo, es icónica la imagen al final de la carrera en la cual los dos Red Bull marchan juntos por toda la casa de Ferrari.

Triunfo de Red Bull en Monza

En general la sexta temporada de Drive to Survive nos vuelve a dejar con las ganas de ver a Checo en un papel protagónico y que deje una buena imagen.

