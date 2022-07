Checo Pérez se perdió el séptimo podio en la temporada en el Gran Premio de Francia tras una extraña situación en el cierre de la carrera, el cual se interpreta como un despiste del mexicano justo en la relanzada de la carrera tras la salida del virtual sefety car, y por lo cual terminó regalando el podio a George Russell.

El virtual safety car se dio tras el abandono de Guanyu Zhou, por lo que cayeron banderas amarillas, y bajo esta condición quedan prohibidos los rebases, además de que los autos quedan condicionados a bajar la velocidad.

Durante el momento del despiste, dio la impresión que Checo bajaba la velocidad para tapar la reacción de Russell, pero justo en ese momento cayeron las banderas verdes, por lo cual el mexicano quedó con peor ritmo que Russell, y esté adelantó fácilmente. “Se durmió Checo”, dijeron durante la transmisión.

??? DIOS MÍO, SOY YO DE NUEVOOOO



¡Checo se durmió y lo pasó Russell! ?

¡Justo en las últimas vueltas del #FrenchGP! ?



NO PUEDE SERRRR#F1xFOX pic.twitter.com/1ek7b6zxDe — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 24, 2022

¿Qué dijo Checo Pérez?

Al final de la carrera, el mexicano aseguró que hubo una confusión desde la torre de control, pues originalmente la salida de virtual safety car se daría a la salida de la novena curva, sin embargo, las banderas verdes llegaron en la quinta.

“Habían dado la indicación que el virtual safety car se acababa fuera de la curva nueve, y no fue así, entonces se acabó a la entrada de la quinta, y cuando se apaga el safety car, yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar, no entiendo que pasó. Creo que tuvieron un problema en la torre de control y nos costó el podio, pero al final, en la carrera no tuvimos mucho ritmo”, dijo el mexicano a Fox Sports.

Getty Images

¿Qué es eso de delta?

Checo se refiere con “delta” a un límite de velocidad. Durante la presencia del safety car o virtual safety car, un auto debe completar una vuelta al circuito en determinado tiempo, y Checo había superado el registro, por lo que era necesario reducir la velocidad para cumplir con los límites de tiempo del safety car.

Asimismo, Checo lamentó el hecho de no poder competirle a Lewis Hamilton, quien se defendió bien, pero además los Mercedes tuvieron un mejor rendimiento que el auto del mexicano, que había batallado durante las prácticas libres para encontrar el balance correcto de auto.

Foto: Getty Images

“Iban bastante rápido, especialmente cuando llegaba la degradación me costaba bastante ir detrás de Hamilton, sobre todo en el sector uno”, mencionó el mexicano, quien espera revancha en Hungría.