El Gran Premio de Mónaco es mítico para cualquier piloto, especialmente de Fórmula 1, y Checo Pérez ya hizo historia en ese circuito. La victoria conseguida en esa pista durante la temporada 2022 representó oxígeno puro para el mexicano, quien renovó contrato con Red Bull Racing por otros 2 años.

Además, este fue uno de los momentos que marcó el año en el Gran Circo y no podía quedar fuera de ‘Drive To Survive’. La serie producida por Netflix está de regreso con su quinta temporada y mayor participación del tapatío, al que casi no vimos en la entrega anterior.

Pero más allá de sentarse a grabar con la gente de ‘Drive To Survive’, Checo Pérez tiene un capítulo especial con lo sucedido en Mónaco. E independientemente del triunfo o los festejos, en este episodio tenemos un acercamiento a Christian Horner, jefe de Red Bull, entre las dudas para renovarlo o elegir a otro piloto.

Las dudas que resolvió la victoria de Checo Pérez en Mónaco

Aunque ‘Drive To Survive’ es una de esas series que retoman momentos que ya vivimos, sigue emocionándonos con cada episodio. Y si quieres ver todo lo que sucedió antes, durante y después de la victoria de Checo Pérez en el GP de Mónaco, tienes que ver el séptimo capítulo de la quinta temporada en Netflix.

Christian Horner es otro de los grandes protagonistas de la serie y Geri, su esposa, lo acompaña en varias ocasiones. En el episodio llamado ‘Hot Seat’, el jefe de la escudería cuenta que los primeros resultados del tapatío en el año no le ayudan a buscar la renovación de su contrato.

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón, sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y la realidad es que si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro.

“Checo hizo un gran trabajo al final del año pasado. Fue fiel escudero del equipo. Al inicio de 2022, tuvo un par de carreras difíciles. Eso es preocupante. Contratar a Checo fue un riesgo. Tiene 32 años, está en la última etapa de su carrera“, explica Horner sobre Pérez antes de Mónaco.

Una vez que termina la carrera, la define como una de las victorias más importantes en la trayectoria del mexicano. Y no podía faltar la emoción de Checo Pérez por Mónaco, pues sabe que dejó una huella imborrable para todo un país en la Fórmula 1.

“Toda mi vida soñé con ganar en Mónaco. Lo logré y es algo que nadie puede quitarme“, agregó Checo orgulloso. Apenas unos días después, se confirmó la renovación y aquella carrera generó eco hasta el final de la temporada, aunque esa es otra historia (acá te la contamos con lujo de detalle).

Checo Pérez celebra su triunfo en el GP de Mónaco / Getty Images