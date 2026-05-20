Lo que necesitas saber: En caso de que el Southampton gane la apelación, el partido contra el Hull City se recorrería una hora.

El Southampton no quedó nada contento con su expulsión de los playoffs del Championship. Y aunque aceptan que anduvieron espiando al Middlesbrough y que eso está mal, ya presentaron una apelación. Están completamente convencidos de que el castigo en su contra es desproporcionado.

Digamos que solo esperaban recibir una multa, comprometerse a no volver andar de ‘mirones’ en entrenamientos ajenos y claro, aceptar su culpa. Tal como sucedió con el Leeds United por allá del 2019, cuando apenas pagaron una multa de 200 mil libras esterlinas por andar espiando a sus rivales.

Sin embargo, al Southampton le fue peor y perdió la oportunidad de pelear el ascenso a la Premier League. Aunque se ganó en la cancha el derecho de jugar los playoffs del Championship contra el Hull City, su lugar pasó a ser ocupado por el Boro tras la sanción de la EFL.

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Southampton apela expulsión de la ELF

El Southampton está completamente convencido de que la ELF emitió una sanción desproporcionada. Mientras el Leeds pagó 200 mil libras esterlinas, el partido contra el Hull City está valuado en unos 200 millones de libras.

Y eso no es todo. También citó varios casos en los que ciertos clubes recibieron multas y deducciones de puntos por casos mucho más graves que un ‘simple espionaje’.

Deducción de 30 puntos del Luton Town en la temporada 2008/09 se impuso a un club que ya militaba en la League Two, sin ingresos comparables en juego.

Deducción de 21 puntos del Derby County en 2021 les costó su permanencia en el Championship.

Deducción de seis puntos del Everton en la temporada 2023/24 se produjo tras pérdidas de 124,5 millones de libras.

En marzo del 2026 el Chelsea fue sancionado con 10,75 millones de libras por pagos secretos realizados a agentes deportivos.

Según ellos, no intentan minimizar su falta, pero tampoco están dispuestos a dejar escapar la oportunidad de volver a Premier League por algo ‘injusto’.

“Aceptamos que debe haber una sanción. Lo que no podemos aceptar es una sanción desproporcionada a la infracción. Mientras que el Leeds United fue multado con 200 000 libras por una infracción similar, al Southampton se le ha negado la oportunidad de competir en un partido valorado en más de 200 millones de libras“.

¿Qué pasa si el Southampton gana la apelación?

En caso de que el Southampton gane la apelación, el partido contra el Hull City se recorrería una hora para darle oportunidad al equipo de que lleguen al estadio y se preparen.

Es decir, si el Southampton gana, el partido se juega a las 16:30 hrs, que en México sería a las 9:30 hrs. Pero sí pierden, el Hull City y el Middlesbrough jugarán a las 15:30 hrs, (a las 8:30 hrs). Así que no todo está perdido, aún tienen una pequeña esperanza de pelear por ese ascenso a la Premier League.

“La Final de los Play-Off del Campeonato Sky Bet del sábado entre Hull City y Middlesbrough comenzará a las 15:30. En caso de que el resultado del proceso de apelación en curso derive en que la Final sea disputada por Hull City y Southampton, la hora de inicio del encuentro se mantendrá en las 16:30“.

Es verdad que el Southampton está pagando más de lo que le tocó al Leeds en aquel 2019, pero también es una realidad es que la ELF quiere evitar que haya más casos de espionaje. Si deja la sanción en una simple multa, también envía un mensaje al resto de los equipos de que basta pagar una multa por seguir espiando.