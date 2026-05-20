Lo que necesitas saber: Oklahoma Thunder es el actual campeón de la NBA y líder de la Conferencia del Oeste

De los 16 equipos que teníamos al inicio de los playoffs de la NBA, ya sólo nos quedan cuatro. Las finales de conferencia de la NBA han comenzado y nos están dejando partidos bien cerrados, cardiacos, dramáticos y emocionantes. Ambas finales de conferencia necesitaron tiempo extra para definir al ganador del primer juego y difícilmente vamos a ver series con blanqueadas.

Nunca de los nuncas se había dado que ambas finales de conferencia necesitaran tiempos extra en el juego uno.

De las finales de conferencia saldrán los dos equipos que van a jugar las finales de esta temporada y ojito con las figuras que se han dado cita: Shai Gilgeous-Alexander (MVP de la temporada), Victor Wembanyama, James Harden y Jalen Brunson.

Victor Wembanyama, con los Spurs / FB NBA

Finales de Conferencia de la NBA

Oklahoma Thunder, líder del Oeste, juega frente al sublíder San Antonio Spurs y podríamos decir que ahora sí empiezan los playoffs para el vigente campeón.

En el Este ya se fueron el líder y el sublíder (Pistons y Celtics) y nos quedamos con los New York Knicks y Cavaliers Cleveland, tercero y cuarto en la temporada regular, así que aquí los pronósticos no valen.

Acá te contamos cómo van las finales de conferencia, así como los horarios y transmisiones.

Conferencia del Oeste: Thunder 0-1 Spurs

Thunder había barrido en las dos instancias anteriores. Borró 4-0 a los Suns y a los Lakers, así que llegó con ocho victorias consecutivas a la final de conferencia, y en el juego uno, en casa, cayó ante los Spurs, que necesitó doble tiempo extra, en los cuales Victor Wembanyama se robó el show con 41 puntos, 24 rebotes y tres asistencias.

Juego Fecha Hora Partido/Resultado TV 1 Lunes 18 de mayo 18:30 Thunder 115- 122 Spurs Prime Video 2 Miércoles 20 de mayo 18:30 Thunder vs Spurs Prime Video 3 Viernes 22 de mayo 18:30 Spurs vs Thunder Prime Video 4 Domingo 24 de mayo 18:00 Spurs vs Thunder Prime Video

Conferencia del Este: Knicks 1-0 Cavaliers

Cleveland ganaba por 22 puntos en Nueva York y los Knicks empataron en el último cuarto y el principal responsable fue Jalen Brunson, autor de 46 mosntrusos puntos, cinco rebotes y seis asistencias. En tiempo extra, los Cavaliers simplemente no existieron.