¡Ya, Gonzalo! Juárez estanca a las Chivas en la Liga MX y en la Liga de los memes

Ya sea con Tomás Boy, Luis Fernando Tena o el propio Víctor Manuel Vucetich, a las Chivas les cuesta trabajo los inicios del torneo y en el Guardianes 2021, la cosa se pone brava, pues en cuatro fechas, los rojiblancos no han encontrado victorias y Juárez se encargó de hacer realidad la segunda derrota al hilo del Rebaño tras imponerse 2-1.

El conjunto tapatío abrió la temporada con un empate 1-1 frente al Puebla en calidad de visitante y en su primer juego como local igualó 1-1 con Toluca. En la tercera fecha, Chivas fue superado ampliamente por el Atlético de San Luis y ahora Juárez exhibió a los tapatíos.

Las Chivas sólo pudieron aguantar el cero en su arco 10 minutos, pues Darío Lezcano se encargó de ponerle cifras al marcador tras encontrar un balón filtrado en el área y botando, por lo que el jugador paraguayo sólo tuvo que apuntar y fusilar al Raúl Gudiño.

El segundo tanto llegó cerca de la media hora de juego en un desborde por derecha de Flavio Santos, quien habilitó a Lezcano, y el paraguayo dejó mal parada a la zaga rojiblanca al prolongar el pase hacia Matías ‘Caco’ García, quien encontró facilidades para firmar el 2-0.

El Rebaño comenzó a inclinar la balanza a su favor después de los 70 minutos, y al 77′ José Juan Macías encontró al fin su gol después de elevarse en el área tras un centro de Antuna.

De esta manera, Chivas se queda estancado en dos puntos, son sólo cuatro goles a favor y siete en contra, por lo que las alarmas ya comienzan a sonar, además de que se acumulan los memes en la era Vucetich.

