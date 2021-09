'Chofis' López le hace ojitos a Chivas después de su hat-trick (con gol olímpico) en la MLS

Los goles son amores y Javier Eduardo ‘Chofis’ López ha dejado enamorada a la afición del San José Earthquakes, después de marcar su primer hat-trick, pese a la derrota frente al Real Salta Lake 4-3.

‘Chofis’ dejó una tarea compleja al momento de elegir su mejor gol del partido, pues en el primero puso el balón casi en el ángulo, en el segundo dejó sembrados a varios jugadores del Salt Lake que hizo recordar aquella joya de Messi ante Bayern Munich cuando dejó en el pasto a Boateng, y el tercer tanto fue un gol olímpico. (Aquí puedes conocer la historia del origen del gol olímpico).

Con ello, el atacante mexicano consumó su mejor actuación en la MLS y quizá la de su carrera y en Chivas bien podría tener una nueva oportunidad, ya que para fortuna de los chivahermanos, el atacante aún pertenece al equipo mexicano.

‘Chofis’ le hace ojitos a las Chivas

Chivas cortó a ‘Chofis’ López en noviembre del 2020 y en enero del 2021 fichó con el San José, equipo que es dirigido por Matías Almeyda, en calidad de préstamo por un año, con opción a compra, por lo que el propio jugador no descarta un regreso a la Liga MX para cobrar revancha con el Rebaño, aunque también es dijo satisfecho si San José hace efectiva la opción de compra.

“Me queda poco de contrato (en la MLS). Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas y si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá“, mencionó el mexicano.

¿Por qué fue cortado en Chivas?

El motivo por el cual Chivas renunció a ‘Chofis’ no tuvo que ver tanto con su bajo rendimiento, sino porque estuvo involucrado en la indisciplina que terminó en terrenos legales tras la denuncia contra Dieter Villalpando por agresión sexual por parte de una mujer, con quien coincidió en una fiesta.

En dicha reunión se encontraban otros tres jugadores de Chivas, entre ellos ‘Chofis’. Villalpando fue dado de baja del equipo tapatío, mientras que al resto les fue suspendido el contrato, además de ser avisados que no entraban en planes para el 2021 para cortar de una vez por todas la rachita de indisciplinas en Chivas.

Dieter Villalpando ahora juega con el Puebla, mientras que Alexis Peña, otro de los involucrados, juega para Cruz Azul. José Juan ‘Gallito’ Vázquez, juega ahora para Toluca, pero ninguno ha brillando tanto después de aquel lamentable episodio como ‘Chofis’ López.