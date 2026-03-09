Lo que necesitas saber:

México enfrenta a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia

El Clásico Mundial de Beisbol pone en marcha su sexta edición y México forma parte de ella. La esperanza es ver a nuestro representativo con un nivel protagónico como en 2023, cuando conquistó el tercer lugar, con Randy Arozarena como estrella principal. Y aquí te compartimos el calendario completo, con horarios y transmisiones.

El torneo se juega del 5 al 17 de marzo (en México inicia el 4 de marzo por diferencia de horarios). La primera fase termina al 11 de junio, y será este día cuando conozcamos todas las selecciones que estarán en Cuartos de Final.

Randy Arozarena llega a Seattle Mariners tras intercambio con Tampa Bay
Randy Arozarena / Foto: MexSport

Formato de competencia del Clásico Mundial de Beisbol

En total, tenemos cuatro grupos con cinco selecciones cada uno. En cada grupo califican a Cuartos de Final los dos primeros.

México quedó ubicado en el Grupo B, junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, y parte como favorito –junto a Estados Unidos– para avanzar a la siguiente fase. Por cierto, todos los partidos de México van por televisión abierta y por ESPN.

  • Los Cuartos de Final se juegan los días 13 y 14 de marzo. Las semifinales son el 15 y 16 de marzo, mientras que la final es el 17 de marzo.

Grupo B

  • Estados Unidos: 3-0
  • Italia: 2-0
  • México: 2-1
  • Gran Bretaña: 1-3
  • Brasil: 0-4

Todos los partidos del Clásico Mundial de Beisbol

México ya jugó tres partidos y ganó, contra Gran Bretaña (8-2) y ante Brasil (16-0). Perdió 5-3 frente a Estados Unidos y ahora definirá el pase a los Cuartos de Final, contra Italia.

Martes 10 de marzo

PartidoHorarioTV
R. Checa vs Japón4:00 hrsDisney+ Premium y Vix
Israel vs Países Bajos10:00 hrsDisney+ Premium y Vix
Canadá vs Puerto Rico10:00 hrsDisney+ Premium y Vix
Italia vs Estados Unidos11:00 hrsDisney+ Premium y Vix
Dónde ver a la Selección Mexicana de Beisbol contra Arizona D-Backs y Dodgers?
Foto: @MexicoBeis (X)

Miércoles 11 de marzo (Juega México)

PartidoHorarioTV
Canadá vs Cuba13:00 hrsDisney+ Premium y Vix
Italia vs México17:00 hrsCanal 9 y ESPN
República Dominicana vs Venezuela18:00 hrsDisney+ Premium y Vix

Hay que seguir muy de cerca a la novena mexicana, seguramente nos pueden sorprender, para bien, con su actuación en el Clásico Mundial.

Todos los resultados del Clásico mundial de Beisbol

Miércoles 4 de marzo

PartidoResultado
China Taipei vs Australia0-3

Jueves 5 de marzo

PartidoResultado
R. Checa vs Corea del Sur4-11
Australia vs R. Checa5-1

Viernes 6 de marzo (Juega México)

PartidoResultado
Japón vs China Taipei13-0
Cuba vs Panamá3-1
Países Bajos vs Venezuela2-6
México vs Gran Bretaña8-2
Puerto Rico vs Colombia5-0
Nicaragua vs R. Dominicana3-12
Estados Unidos vs Brasil15-5
China Taipei vs R. Checa14-0

Sábado 7 de marzo

PartidoResultado
Corea del Sur vs Japón6-8
Colombia vs Canadá2-8
Nicaragua vs Países Bajos3-4
Brasil vs Italia0-8
Panamá vs Puerto Rico3-4
Israel vs Venezuela3-11
Gran Bretaña vs Estados Unidos1-9
China Taipei vs Corea del Sur5-4

Domingo 8 de marzo (Juega México)

PartidoTV
Australia vs Japón3-4
Colombia vs Cuba4-7
Países Bajos vs República Dominicana1-12
Gran Bretaña vs Italia4-7
Panamá vs Canadá4-3
Nicaragua vs Israel0-5
Brasil vs México16-0

Lunes 9 de marzo

PartidoTV
Corea del Sur vs Australia7-2
Colombia vs Panamá4-3
República Dominicana vs Israel10-1
Brasil vs Gran Bretaña1-8
Venezuela vs Nicaragua4-0
Cuba vs Puerto Rico1-4
México vs Estados Unidos3-5

México vs Estados Unidos

