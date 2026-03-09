Lo que necesitas saber:
México enfrenta a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia
El Clásico Mundial de Beisbol pone en marcha su sexta edición y México forma parte de ella. La esperanza es ver a nuestro representativo con un nivel protagónico como en 2023, cuando conquistó el tercer lugar, con Randy Arozarena como estrella principal. Y aquí te compartimos el calendario completo, con horarios y transmisiones.
El torneo se juega del 5 al 17 de marzo (en México inicia el 4 de marzo por diferencia de horarios). La primera fase termina al 11 de junio, y será este día cuando conozcamos todas las selecciones que estarán en Cuartos de Final.
Formato de competencia del Clásico Mundial de Beisbol
Formato de competencia del Clásico Mundial de Beisbol
En total, tenemos cuatro grupos con cinco selecciones cada uno. En cada grupo califican a Cuartos de Final los dos primeros.
México quedó ubicado en el Grupo B, junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, y parte como favorito –junto a Estados Unidos– para avanzar a la siguiente fase. Por cierto, todos los partidos de México van por televisión abierta y por ESPN.
- Los Cuartos de Final se juegan los días 13 y 14 de marzo. Las semifinales son el 15 y 16 de marzo, mientras que la final es el 17 de marzo.
Grupo B
- Estados Unidos: 3-0
- Italia: 2-0
- México: 2-1
- Gran Bretaña: 1-3
- Brasil: 0-4
Todos los partidos del Clásico Mundial de Beisbol
México ya jugó tres partidos y ganó, contra Gran Bretaña (8-2) y ante Brasil (16-0). Perdió 5-3 frente a Estados Unidos y ahora definirá el pase a los Cuartos de Final, contra Italia.
Martes 10 de marzo
|Partido
|Horario
|TV
|R. Checa vs Japón
|4:00 hrs
|Disney+ Premium y Vix
|Israel vs Países Bajos
|10:00 hrs
|Disney+ Premium y Vix
|Canadá vs Puerto Rico
|10:00 hrs
|Disney+ Premium y Vix
|Italia vs Estados Unidos
|11:00 hrs
|Disney+ Premium y Vix
Miércoles 11 de marzo (Juega México)
|Partido
|Horario
|TV
|Canadá vs Cuba
|13:00 hrs
|Disney+ Premium y Vix
|Italia vs México
|17:00 hrs
|Canal 9 y ESPN
|República Dominicana vs Venezuela
|18:00 hrs
|Disney+ Premium y Vix
Hay que seguir muy de cerca a la novena mexicana, seguramente nos pueden sorprender, para bien, con su actuación en el Clásico Mundial.
Todos los resultados del Clásico mundial de Beisbol
Miércoles 4 de marzo
|Partido
|Resultado
|China Taipei vs Australia
|0-3
Jueves 5 de marzo
|Partido
|Resultado
|R. Checa vs Corea del Sur
|4-11
|Australia vs R. Checa
|5-1
Viernes 6 de marzo (Juega México)
|Partido
|Resultado
|Japón vs China Taipei
|13-0
|Cuba vs Panamá
|3-1
|Países Bajos vs Venezuela
|2-6
|México vs Gran Bretaña
|8-2
|Puerto Rico vs Colombia
|5-0
|Nicaragua vs R. Dominicana
|3-12
|Estados Unidos vs Brasil
|15-5
|China Taipei vs R. Checa
|14-0
Sábado 7 de marzo
|Partido
|Resultado
|Corea del Sur vs Japón
|6-8
|Colombia vs Canadá
|2-8
|Nicaragua vs Países Bajos
|3-4
|Brasil vs Italia
|0-8
|Panamá vs Puerto Rico
|3-4
|Israel vs Venezuela
|3-11
|Gran Bretaña vs Estados Unidos
|1-9
|China Taipei vs Corea del Sur
|5-4
Domingo 8 de marzo (Juega México)
|Partido
|TV
|Australia vs Japón
|3-4
|Colombia vs Cuba
|4-7
|Países Bajos vs República Dominicana
|1-12
|Gran Bretaña vs Italia
|4-7
|Panamá vs Canadá
|4-3
|Nicaragua vs Israel
|0-5
|Brasil vs México
|16-0
Lunes 9 de marzo
|Partido
|TV
|Corea del Sur vs Australia
|7-2
|Colombia vs Panamá
|4-3
|República Dominicana vs Israel
|10-1
|Brasil vs Gran Bretaña
|1-8
|Venezuela vs Nicaragua
|4-0
|Cuba vs Puerto Rico
|1-4
|México vs Estados Unidos
|3-5