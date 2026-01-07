Los jugadores confirmados en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Lo que necesitas saber: El roster de México se conformará con 30 peloteros, los cuales ya fueron elegidos, sólo falta que todos confirmen su participación

El Clásico Mundial de Beisbol está a la vuelta de la esquina y ya nos urge saber qué jugadores conformarán el roster de México. Por ahora tenemos pocos nombres, ¡pero vaya nombres!

Pura figura de Grandes Ligas ha confirmado hasta ahora, por lo que aunque es corta, la lista de peloteros que integrarán a la Selección Mexicana de Beisbol nos está ilusionando bastante.

México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 / Foto: MexSport

Todos los jugadores confirmados en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol

Pero vamos sin tanto rollo con los jugadores que ya confirmaron su participación:

Randy Arozarena – Seattle Mariners

– Seattle Mariners Jarren Durán – Boston Red Sox

– Boston Red Sox Alejandro Kirk – Toronto Blue Jays

– Toronto Blue Jays Luis Urías – Milwaukee Brewers

– Milwaukee Brewers Ramón Urías – Houston Astros

¿Verdad que con ellos tenemos para enfrentar a quien sea? Kirk viene de hacer historia en la Serie Mundial; Arozarena es garantía de batazos descomunales y atrapadas épicas en los jardines, y Jarren Durán es un líder nato, veloz y con buen bateo.

Y el dato curioso: Ramón y Luis Urías serán la tercera pareja de hermanos que jueguen un Clásico Mundial con México; pudieron haberlo hecho desde 2023, pero Ramón no pudo jugar.

Foto: @MexicoBeis

Ahora falta que se confirmen más nombres, otros 25 en total.

Roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol contará con 30 peloteros

Y es que el roster completo constará de 30 jugadores, los cuales ya están elegidos y enlistados, sólo falta su confirmación.

La Liga Mexicana de Beisbol informó en un comunicado que dicha lista fue enviada a la MLB desde el pasado 4 de diciembre con 35 jugadores, pero está sujeta a cambios pues depende del jugador, su equipo, y si no se presenta alguna lesión.

Acá te iremos actualizando el roster oportunamente conforme más y más jugadores confirmen su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.