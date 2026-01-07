Lo que necesitas saber: El Clásico Mundial de Beisbol 2026 comienza el 5 de marzo y México debuta el segundo día de actividad

¡El Clásico Mundial de Beisbol 2026 por televisión abierta! El buen Toño de Valdés dio la gran noticia de que los juegos de la Selección Mexicana de Beisbol y todo el torneo pasarán por Televisa, con algunos partidos en señal abierta.

Si bien la cadena no lo ha anunciado con algún comunicado o algo así, si su narrador estrella lo dice, le creemos.

México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 / Foto: MexSport

La transmisión del Clásico Mundial de Beisbol 2026 pasará por Televisa

“Con este recuerdo les comparto que: ¡TENDREMOS CLÁSICO MUNDIAL!”, escribió Toño de Valdés en sus redes sociales, refiriéndose a una foto de antaño junto a Enrique Burak.

Y sí, en ese mismo mensaje confirmó que Televisa transmitirá el Clásico Mundial de Beisbol 2026: “Contaremos con el gusto de transmitir a la Selección Mexicana de Beisbol y todo el Clásico Mundial 2026 en las pantallas de Televisa Univisión, señal abierta y ViX“.

Naturalmente todavía no se sabe qué partidos pasarán por televisión abierta y cuáles por ViX, pero lo más probable es que los juegos de México estén en señal abierta. ¡Ojalá que sí!

¿Cuándo es el Clásico Mundial de Beisbol y cuándo juega la Selección Mexicana?

De acuerdo con el calendario oficial, el Clásico Mundial de Beisbol será del 5 al 17 de marzo de 2026. México se encuentra en el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, el cual se desarrollará en Houston.

Y para que apuntes las fechas, la Selección Mexicana de Beisbol debutará el viernes 6 de marzo contra Gran Bretaña; su segundo partido será dos días después contra Brasil; el 9 de marzo va contra Estados Unidos, y cierra la fase de grupos ante Italia el miércoles 11.

Foto: MexSport

Aquí un poco más claro el calendario de los partidos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026:

Viernes 6 de marzo: México vs Gran Bretaña

Domingo 8 de marzo: México vs Brasil

Lunes 9 de marzo: México vs Estados Unidos

Miércoles 11 de marzo: México vs Italia

Ah, y no olvidar que previo al torneo, la Selección Mexicana se rifará un par de partidos de preparación, contra los campeones Dodgers y también frente a los D-Backs de Arizona.

¿Quieres saber todo sobre el Clásico Mundial de Beisbol 2026? Te dejamos toda la info en este enlace.