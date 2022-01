Las claves de la victoria de Rams para ir al Super Bowl LVI en contra de Bengals

Los Bengals ya esperaban rival para el Super Bowl LVI, ellos ya habían hecho lo propio contra los Chiefs en tiempo extra y sólo les tocaba hacer el trabajo a los Rams, aunque no fue nada sencillo de hacer. La batalla de California, esta vez la ganaron los Carneros.

No hubo tantos puntos en este encuentro, es difícil arriesgar como jugador cuando estás a un partido del Super Bowl o irte de vacaciones y que tu temporada quede en el olvido, así que, ninguno de los dos equipos buscó arriesgar de más en el resultado.

Posiblemente en este enfrentamiento entre Rams y 49ers, los reflectores no estaban con los mariscales de campo, pues, aunque tienen mucho talento, los receptores Cooper Kupp y Deebo Samuel son las piezas fundamentales de sus respectivos equipos.

Estos jugadores no decepcionaron porque no sólo fueron buscados en muchas oportunidades, sino que son multifacéticos dentro del emparrillado y no sólo reciben balones por aire, también se dedican a hacer algunos acarreos del ovoide.

Las claves del triunfo de los Rams

Cooper Kupp el mejor jugador de Rams

Tener a un QB de élite es muy bueno para cualquier equipo, pero tener al mejor receptor en esta temporada, es otra totalmente diferente. Cooper Kupp llegó a la final de conferencia con el receptor en la mejor forma posible y enrachado con los pases de anotación.

Más de 100 yardas recibidas para Cooper Kupp y dos pases de anotación, pero eso no es lo importante, sino que sus recepciones además de ir al marcador, algunas sirvieron para darle más terreno a los carneros, muchas de ellas en terceras oportunidades.

Los errores defensivos de 49ers

Porque el tener suerte no es sólo cuestión de pasar por debajo de una escalera o romper un vidrio, para ganar una final de conferencia, también necesitas un poco de la suerte y los Rams tuvieron de sobra ante los 49ers y en algunos errores de la defensiva de San Francisco.

Sólo en los últimos minutos del partido, Jaquiski Tartt tuvo la oportunidad de interceptar un pase de Matthew Stafford, pero el balón le rebotó en el pecho y sin tener presión de ningún jugador, pero no pudo conseguir atrapar el balón. Unas jugadas después, un castigo acercó a Rams a la zona de gol de campo.

Defensiva contra Garoppolo

Se sabía que Jimmy Garoppolo no era el mejor QB y que con presión (aunque a veces sin ella) podía cometer errores puntuales, así que, Aaron Donald y toda la línea defensiva presionaron en todo momento al QB de 49ers y sucumbió ante la presión.

Las últimas jugadas de los 49ers fueron una auténtica pesadilla, pues no sólo tuvieron que contener la presión de Rams, también sus propios errores que los sepultaron y cuando menos se tenía que equivocar, Garoppolo entregó una recepción que acabó con las aspiraciones de San Francisco.

Rams recuperó a Odell Beckham cuando más lo necesitaban

Odell Beckham necesitaba un equipo como los Rams para poder explotar todo su potencial, porque por x o y razón, en los Giants ni en Browns podía lograr eso que tanto anhelaba. Ante los 49ers tuvo un partidazo que ayudó a su equipo a llegar al Super Bowl.

Más de 100 yardas por aire, algo que Odell Beckham ya ni sabía que era, pero lo recordó a tiempo para ayudar a Matthew Stafford a recibir varios balones importantes.