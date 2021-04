¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo UFC 261 con tres peleas de campeonato?

Cuando la reja del octágono de la UFC se cierra, sabes que algo especial está por pasar y este 24 de abril, sucederá algo más que especial, pues Dana White y su equipo prepararon una cartelera con 3 peleas de campeonato para el UFC 261.

La primer batalla de campeonato de la noche tendrá mucho sabor latino, pues la retadora Jessica Andrade es de Brasil y quiere volver a tener un título en la cintura, pues ya sabe lo que es ser campeona y fue en el peso paja femenino. Frente a ella, la dominante Valentina Shevchenko, quien tiene un amor especial por Perú y quiere seguir dominando la división peso mosca de la UFC.

Las mujeres nuevamente toman el octágono, esta vez para pelear por el campeonato de la división paja. La campeona defensora Zhang Weili tendrá una “ruda” contendiente en Rose Namajunas, quien busca retomar el títutlo de la división que perdió en 2019.

Finalmente, la pelea principal tomará al campeón de peso welter, Kamaru Usman en una revancha a cinco rounds ante Jorge Masvidal. En la pelea pasada, Masvidal tomó la pelea con pocos días de anticipación, lo que lo obligó a cortar peso con poca diferencia de días y sucumbió por decisión unánime.

También en la cartelera principal se vivirá una pelea con implicaciones de campeonato, pues el ganador será serio contendiente al título de peso medio. Uriah Hall y su dominante estilo de MMA se enfrentará al ex campeón de la división Chris Weidman.

La cartelera está programada para iniciar este sábado 24 de abril a las 6:00Pm con las primeras peleas preliminares del show, para continuar con las preliminares a las 7:00pm. La cartelera principal arrancará a las 9:00pm con 5 peleas, que terminará en la contienda por el título entre Kamaru Usman vs Jorge Masvidal.

Para disfrutar el evento en México, puedes sintonizar el canal Fox Sport para la cartelera preliminar solamente. El evento completo, puedes ir a Fox Action y aprovechar la cartelera completa. Si eres de algún otro país, puedes contratar el evento en pago por evento en la plataforma de ESPNplus o por el UFC Fightpass (consulta a tu servidor local antes de comprar).

