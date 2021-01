¿Sabes por qué los peleadores de UFC tienen la oreja como coliflor?

Una de las situaciones más comunes que pueden ocurrir al practicar algún deporte son las lesiones o heridas que pueden generar, en las artes marciales mixtas y otras actividades de contacto pueden llegar a ser más visibles. Con la popularidad que ha tenido la UFC en el mundo, podemos ver mucho más de cerca éstas como la oreja de coliflor.

Las orejas son un área muy visible de la cabeza y en la UFC la toma de televisión se centra en su mayoría en la parte superior del cuerpo, esto genera que podamos observar con detenimiento la famosa oreja de coliflor y preguntarnos cómo se puede llegar a eso.

A los peleadores pareciera que gustan de presumir estas heridas de guerra y que el tema de las orejas de coliflor representa no sólo el entrenamiento que llevan por varios años sino que su compromiso dentro del deporte para salir a jugarse la vida al octágono.

La forma de coliflor en las orejas se obtiene del entrenamiento en grappling que es tanto para el box, judo, rugby, lucha en sus diferentes versiones y se puede prevenir utilizando un casco adecuado para estos deportes.

Básicamente, la oreja de coliflor es la sangre coagulada dentro de la oreja y que se acaba solidificando para darle un aspecto de la verdura, pero va mucho más allá de eso y para explicarlo de una manera más detallada y médica un doctor nos explicará qué es en realidad.

¿Qué son las orejas de coliflor?

El doctor José Manuel Collado Delfa en entrevista para Menshealth mencionó que la oreja de coliflor es la consecuencia final de un hematoma en el pabellón auricular que no se trató adecuadamente durante la fase aguda.

José Manuel Collado agregó que cuando la oreja sufre una contusión, diversas ramas vasculares pueden lesionarse y provocar la salida de sangre fuera del circuito sanguíneo. Es lo que se conoce como hematoma y para contra restar esto, el tratamiento más adecuado es practicar una incisión en la piel y facilitar el drenaje hacia el exterior de la sangre retenida, seguido de la compresión de la zona afectada durante una semana para evitar la recidiva del sangrado y permitir que la piel vuelva a quedar íntimamente aplicada sobre el cartílago.

¿Qué pasa cuándo no se realiza adecuadamente? El resultado final es lo que popularmente conocemos como deformidad auricular en coliflor pues la parte afectada aparece engrosada y deformada

La oreja de coliflor que explotó en México

El primer evento de UFC en México no sólo vio el debut de grandes exponentes de las MMA mexicanas en la mayor empresa del deporte, tampoco por ser la coronación del brasileño Fabricio Werdum como campeón de los pesos completos.

Un hecho que se robó el show en la cartelera preliminar en la pelea de Leslie Smith en contra de Jessica Eye, la pelea no terminó por nocaut, sumisión o por puntos; el combate tuvo que ser detenido por detención médica, pero ¿qué fue lo que sucedió?

Durante la pelea, Jessica atacó con una fuerte derecha que conectó directamente a la oreja de Leslie, en forma de coliflor por cierto, ésta estalló, así como lo leen, estalló provocando un corte entre la oreja y la parte de la cabeza. El médico decidió detener la pelea, a pesar de que Leslie argumentaba que no le dolía, incluso miró hacia la cámara y dijo: “No me duele, puedo continuar“, en español.