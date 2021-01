¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el Royal Rumble 2021 de WWE?

Este domingo se vivirá una edición más del Royal Rumble en la WWE, un nuevo camino a Wrestlemania comienza en Florida. La batalla real tendrá tanto de hombres como mujeres tendrán la oportunidad de ir al evento principal de WWE en la búsqueda del título.

Join fans from around the world live on TV!

Register now for your virtual seat in the #WWEThunderDome at #RoyalRumble on @WWENetwork! https://t.co/DJkxo7oaos pic.twitter.com/f3hxoUvEg1

— WWE (@WWE) January 28, 2021