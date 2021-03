¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo Fastlane de WWE?

Con Wrestlemania a la vuelta de la esquina, la WWE presenta Fastlane. Un pago por evento en el que se definirá por completo el camino al evento más grande del año. Títulos en juego y rivalidades que inicia estarán presentadas este domingo.

4 semanas faltan para Wrestlemania, que será el 10 y 11 abril y muchas rivalidades ya están definidas como Sasha Banks exponiendo el título femenino de la marca Smackdown ante la ganadora del Royal Rumble, Bianca Belair. O Edge desafiando a Roman Reings por el campeonato Universal.

Fastlane tiene 6 luchas al momento, Alexa Bliss enfrentará a Randy Orton con un posible regreso de The Fiend para hacerse presente en la lucha. Esta contienda fue anunciada durante la emisión de Raw del lunes 15 de marzo y sorprendió al mundo porque será la primera lucha entre hombre y mujer en mucho tiempo.

Shane McMahon también fue añadido a la cartelera, después de varias semanas mofándose de Braun Strowman, por fin se medirá al “monstruo entre hombres” en una lucha mano a mano. El retador número 1 al campeonato de WWE, Drew McIntyre cerrará su rivalidad contra Sheamus.

El campeón Intercontinental, Big E y Apollo Crews pelearán por el cetro, ambos se encuentran en una encendida rivalidad, que seguramente veremos también en Wrestlemania. Sasha Banks hará equipo con Bianca Belair para desafiar a Nia Jax y Shayna Baszler por los campeonatos femeninos en parejas.

Roman Reings defenderá su campeonato Universal ante Daniel Bryan, alguien a quien ya ha enfrentado en Fastlane, pero tendrá una estipulación diferente para este 2021. Edge o Jay Uso será el invitado especial como árbitro a la lucha y definirán quién es este viernes 19 durante Smackdown.

Fastlane será este domingo 21 de marzo y la transmisión correrá a cargo de WWE Network, que será la única manera de sintonizar uno de los eventos más importantes para WWE y arrancará la transmisión a las 6:00pm.

El costo del canal WWE Network, es de 9.99 dólares, que a pesos mexicanos serían unos $204.53 para poder ver en exclusivo el camino a Wrestlemania. La transmisión también lo puedes seguir por Star Action en sus servicios de televisión pagada.

The Road to #WrestleMania continues for @DMcIntyreWWE as the former #WWEChampion goes one-on-one with @WWESheamus THIS SUNDAY at #WWEFastlane streaming live on @peacockTV & @WWENetwork!https://t.co/egiOlfxyT8

— WWE (@WWE) March 16, 2021