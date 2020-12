Todo está listo para que Brandon Moreno vaya en busca de convertirse en el primer mexicano en ser campeón de la UFC. El día de hoy en el pesaje oficial, el mexicano dio el peso justo para que la pelea sea titular; su contraparte, el brasileño y campeón, Deiveson Figuereido también llegó a las libras necesarias.

Brandon y la pelea del título mosca será el evento principal del último evento de la organización (UFC 256) más importante de las artes marciales mixtas. El mexicano llega con una racha de 3 victorias y un porcentaje de finalizaciones del 73%.

🔥Así llegan en números el campeón y el retador a #UFC256 🔥

ESTELARES 10 PM ET 🇺🇸 / 9 PM 🇲🇽 / 12 AM 🇦🇷 / 4 AM 🇪🇸

PRELIMS 8 PM ET 🇺🇸 / 7 PM 🇲🇽 / 10 PM 🇦🇷 / 2 AM 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 7:30 PM ET 🇺🇸 / 6:30 PM 🇲🇽 / 9:30 PM 🇦🇷 / 1:30 AM 🇪🇸 pic.twitter.com/8ilMntXDoI

— ufcespanol (@UFCEspanol) December 11, 2020