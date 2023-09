Lo que necesitas saber: En 1999 se estrenaron los primeros capítulos de Bob Esponja, Naruto y Betty la Fea.

Después de 24 años, por primera vez la NFL se jugará sin su máxima estrella, Tom Brady, el ganador de siete anillos de Superbowl, que puso fin a una de las trayectorias más exitosas del futbol americano, está vez de forma definitiva ya no saldrá al campo de juego, ni sorprenderá a los aficionados con sus jugadas.

Digamos que el futbol americano se puede dividir en un antes y después de Tom. Conforme Brady iba ascendiendo a la gloria el mundo cambiaba con él, la música, el cine y hasta en la escena política ¿Sabías que una año antes de su debut Michael Jordan se retiró de la NBA? Aquí nos daremos un clavado por el mundo en 1999.

Tom Brady durante sus años con los Patriots/Foto: Getty

México ganó la Copa Confederaciones en 1999

En aquel año México, de la mano de Manuel Lapuente se consagró campeón de la Copa Confederaciones con Jorge Campos y Luis Hernández como sus máximas figuras tras derrotar a Brasil en la final, por mucho el mejor logró que el TRI ha conseguido.

La Selección Mexicana ganó la Copa Confederaciones en 1999

En el futbol mexicano, Toluca de la mano de Enrique Meza se consolidó como campeón en el verano de 1999 tras derrotar al Atlas en tanda de penales 5-4, con Hernán Cristante en la portería y Saturnino Cardozo en el ataque. En el Torneo Invierno, Javier Aguirre llevó al Pachuca a conquistar su primer campeonato luego de vencer en la final al Cruz Azul, que cosechaba tan solo dos años de sequía.

Christian Martinolli, uno de los narradores más queridos y criticados en México comenzaba su carrera en Azteca Deportes, aunque tardamos varios años en escuchar aquella famosa pregunta ‘¿Qué está pasando Dr. García?’

El retiro de Jordan y el ascenso de Serena

Mientras el mundo se preparaba para darle la bienvenida a Tom Brady, le decía ‘adiós’ al gran Michael Jordan de forma definitiva. Jordan se retiró después de conseguir sus últimos tres campeonatos con los Bulls de Chicago en 1996, 1997 y 1998.

Michael Jordan en una de sus icónicas imágenes en la cancha – Foto: Getty Images

En la NBA los San Antonio Spurs hicieron historia al conquistar su primer título luego de derrotar a los New York Knicks. Serena Williams fue otra que se llevó los titulares tras ganar el US Open con tan solo 18 años de edad y desde entonces comenzó a escribir su nombre en el tenis con letras de oro.

La F1 se corría sin Mercedes y Red Bull

En la Fórmula 1 no existía el dominio de Red Bull y mucho menos de Mercedes, ya que en aquel entonces ninguna de las escuderías había sido creada. Michael Schuchamer se encontraba en su máximo esplendor, sin embargo, en dicha temporada Mika Haikkinen se convirtió en bicampeón del ‘Gran Circo’ tras derrotar al alemán.

En 1999 Mika Häkkinen consiguió su segundo campeonato de la F1 / Foto: Getty

Justo en ese año tres pilotos llegaban a este mundo, Lando Norris de McLaren, Mick Schumacher, piloto de reserva de Mercedes y en México, Patricio O’Ward de la IndyCar, mientras que, en el futbol nació Joao Felix, actual jugador del Barcelona, Mason Mount del Manchester United y Gianluigi Donnarumma, portero del PSG, entre otros.

Elsa Avila puso el nombre de México en lo más alto, literalmente, se convirtió en la primera mujer latinoamericana en subir a la cima del Monte Everest.

El cine vivió uno de sus mejores años en 1999

Sin duda, 1999 fue uno de los mejores años para el cine, varias películas icónicas llegaron a la pantalla grande; Star Wars Episodio I, El Sexto Sentido con esa memorable frase ‘Veo gente muerta’, los niños disfrutaban de Toy Story 2, El club de la pelea con Brad Pitt de protagonista, El proyecto de la Bruja Blair causaba miedo en cientos de cinéfilos, mientras que, Brendan Fraiser conquistó a todos con La Momia.

Haley Joel Osment en ‘El sexto sentido’. / Foto: Buena Vista

En la música, los Red Hot Chilli Peppers estrenaron su tercer álbum ‘Californication’, pero fue Britney Spears la que dominó gran parte del mundo con su icónico ‘Baby one more time’ y desde entonces encaminaba a convertirse en la ‘Princesa del Pop’.

Los Backstreets Boys lanzaron su disco Millenium del que se desprendió una de sus rolas más románticas y famosas ‘I Want It That Way’. En los Grammys, el guitarrista mexicoestadounidense, Carlos Santana se fue a casa con ocho premios e igualó el récord que tenía Michael Jackson.

Luis Miguel y Juan Gabriel sonaban en México

En México, Luis Miguel estrenó su decimotercer álbum ‘Amarte es un placer’ y en la plancha del Zócalo Café Tacuba hizo vibrar a la juventud (de aquellos años) con un concierto, igual que los Tigres del Norte con su ‘Jefe de jefes’, pero sin duda, Juan Gabriel fue quien tuvo la mejor presentación de aquel entonces en el Estadio Azteca delante de 90 mil personas y hasta Televisa lo transmitió.

México era gobernado por Ernesto Zedillo y la generación de aquella época fue testigo de la inauguración del primer Centro de Rehabilitación del Teletón. Además del asesinato de Paco Stanley conmocionó a todo el país. También se registró un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter que causó grandes daños en la Iglesia de Cholula, Puebla ¿Lo recuerdan?

¿Qué pasó en el Mundo en 1999?

Estados Unidos vivió uno de sus años más complicados, su presidente Bill Clinton fue acusado de perjurio y obstrucción de la justicia, aunque terminó siendo declarado inocente, al tiempo que la Masacre en Columbine causó conmoción en todo el país.

Masacre de Columbine, 1999

Eric Harris y Dylan Klebold, dos alumnos de la preparatoria en Columbine iniciaron un tiroteo al interior de la escuela con el que le quitaron la vida a 12 de sus compañeros, uno de sus profesores e hirieron a 24 personas.

Chernobyl, el VIH y Hugo Chávez

Aunque también fue un año de descubrimientos, en la Universidad de Alabama se descubrió que la enfermedad del VIH procedía de un chimpancé.

Desde Europa, Ucrania encendió todas las alarmas en el mundo tras reactivar el tercer reactor nuclear de Chernobyl y aunque se temía que ocurriera otro desastre, para fortuna de todos, no sucedió.

Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela

Mientras que, en Latinoamérica, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela y comenzó con un gobierno socialista que llevó a vivir a aquel país una de sus crisis más grandes.

Todo era muy distinto antes de Tom Brady, y todo será diferente sin él ¿Qué otro suceso importante recuerdas de 1999?

