Lo que necesitas saber: Se trata de 5 rutas exprés que saldrán de distintos puntos de Ciudad de México rumbo al Estadio Azteca en los partidos del Mundial 2026.

Ojo con esta información que puede ser útil para todas las personas que ya tienen boleto para uno de los partidos del Mundial 2026 en CDMX. Y es que el gobierno de Ciudad de México compartió un plan de movilidad —con distintas rutas exprés— para llegar al Estadio Azteca.

Se trata del Park and Ride o 5 rutas exprés que saldrán de distintos puntos de Ciudad de México rumbo al Estadio Azteca en los partidos del Mundial 2026.

En Los Simpson, el partido entre México y Portugal. Foto: Fox.

El plan para llegar a los partidos del Mundial en el Estadio Azteca

Todo el plan lo compartió el secretario de Movilidad (Semovi) de CDMX Héctor Ulises García en una de las conferencias del gobierno de CDMX —exactamente, el 12 de marzo.

Así que por acá decidimos revisar la información porque la idea es que estas ruta, exprés para llegar al Estadio Azteca arranquen el 28 de marzo en el partido entre México y Portugal como una prueba.

García explicó que este tipo de planes ya lo han aplicado en eventos como la F1 o el concierto de Shakira y les ha dado buenos resultados.

Por cierto, el Park and Ride es sólo una de las partes que integran este plan de Movilidad, pues el gobierno chilango también presentó el Polígono de Última Milla que básicamente es cómo será el acceso —controlado— en las inmediaciones del estadio para evitar despapayes.

Foto: @HectorUlisesGN

Y que tanto los equipos como asistentes, personal acreditado y vecinos puedan llegar y transitar sin problema en la zona.

Park and Ride: 5 rutas exprés para llegar al Azteca

El objetivo de las 5 rutas del Park and Ride es acercar a las personas de distintas zonas de CDMX a la zona de los partidos. ¿Desde dónde saldrán?

Auditorio Nacional.

Plaza Carso.

Santa Fe.

Six Flags.

Y el Parque Ecológico Xochimilco.

Unidades de la RTP

Sí, la idea es que desde estos puntos salgan unidades de la RTP y del Sistema de Transportes Eléctricos.

En Auditorio Nacional, por ejemplo, se ocuparían 8 unidades de la RTP con un tiempo de recorrido de 50 minutos.

Foto: Gobierno de Ciudad de México.

Santa Fe contaría con 7 unidades y un tiempo estimado de 40 minutos. Desde Six Flags también operarían 6 camiones con un tiempo estimado de 39 minutos, algo similar al recorrido desde el Parque Ecológico Xochimilco.

¿Cuánto costaría?

Por lo pronto, se dice que el exprés servicio tendría un costo de 500 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada —la se usa para el Metro y Metrobús.

Por otra parte, el director de la Semovi de CDMX precisó que este servicio es para la afición que pueda comprobar que tiene boleto para asistir a uno de los partidos del Mundial 2026.

Foto: @estadiobanorte

Además de que el destino serán zonas cercanas al aparcadero y de ahí caminar rumbo al Estadio Azteca.

El Polígono de Última Milla

Esta es oootra parte del plan de Movilidad que consiste en el acceso controlado para los partidos —porque, además, este es uno de los requisitos de la FIFA.

Este polígono no es otra cosa más que un perímetro de control alrededor del Estadio Azteca.

Ya saben, control y restricciones en el acceso de coches para que sólo puedan entrar: los autos de los vecinos, el transporte público, servicios de emergencia, el transporte de los equipos y personal operativo acreditado.

Foto: Gobierno de CDMX.

Tres horas después de que termine cada partido o cuando así lo consideren las autoridades de CDMX, este polígono será reabierto

Por lo pronto, esa es la información compartida de un plan que pretende usar el transporte público —Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP, Trolebús— para la movilidad en los partidos en el Azteca.

¿Ustedes qué opinan? La promesa también es que el transporte público no dejará de operar de manera normal.