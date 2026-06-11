Lo que necesitas saber: Julián Quiñones festejó como Tshabalala tras marcar el primer gol contra Sudáfrica

México le pudo clavar más goles a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, pero al final se armó buena fiesta con el 2-0, con el cual oficialmente se dio por iniciada la Copa del Mundo, la tercera que le toca a México en la historia y aunque el foco estuvo en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca, hubo más por todas partes, incuso en Estados Unidos.

Lo que se no se vio del México vs Sudáfrica

Así que te compartimos esos aspectos que no se vieron en la transmisión, antes, durante y después del partido entre México y Sudáfrica, entre ellos el caso del ‘coreano volador’, y es que la fiesta se armó y hasta de pronto se salió de control en los Fan Fest.

México en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

El coreano volador

Desde ya varios años tenemos una muy bonita relación con Corea del Sur y es que nos hicieron un paro para pasar a los Octavos de Final en el Mundial de Rusia 2018 al ganarle a Alemania, así que en el Fan Fest de Guadalajara, donde Corea del Sur debuta ante Chequia, decenas de aficionados mexicanos lanzaron por los aires a un amigo asiático que le entró al despapaye.

Pobre amigo coreano. Con todo y una pequeña mochila y agarrando fuerte fuerte su celular, voló por los aires tapatíos y una vez que tenía los pies bien plantados en el suelo recibió la mayor ovación de su vida: “¡Coreano, coreano, coreano!”, cantaban los mexicanos.

Así se divierte el coreano con la afición tapatía | México vs Sudáfrica @futpicante @ESPNmx pic.twitter.com/GWV9fZFS22 — Diego Yvey (@diegoyvey) June 11, 2026

Lluvia de sombreros en el Estadio Ciudad de México

En cada uno de los asientos dentro del Estadio Ciudad de México se colocaron sombreros de cartón para darle color a las tribunas. Tenemos entendido que la finalidad era que se hiciera una especie de mosaico en el Coloso de santa Úrsula.

La cosa es que al final éstos fueron lanzados desde las tribunas, lo cual dio forma a una espectacular lluvia de sombreros antes de que comenzara el partido.

El baile de Quiñones al estilo Tshabalala

En 2010 Sudáfrica nos marcó el primer gol del juego inaugural de su Mundial y dolió el bailecito que se aventó Siphiwe Tshabalala y su pandilla.

Sin embargo, 16 años después, Julián Quiñones cobró revancha tras el primer gol de México en el Estadio Azteca pues replicó aquel bailecito para finalizar su festejo, así que además de los papeles que lo acreditan como mexicano, Quiñones alcanzó un grado más como mexa, y es que también cantó el himno. ¡Bienvenido a nuestra tribu, Julián!

Julián Quiñones despertó la nostalgia de la afición mexicana al celebrar con el mismo baile que hizo famoso Sudáfrica durante el Mundial de 2010.



El gesto no pasó desapercibido y rápidamente recordó uno de los momentos más icónicos de aquella Copa del Mundo. pic.twitter.com/a6V1hpnw1s — Rebelión (@RebelionNews) June 11, 2026

Belinda y su encuentro con los voluntarios

Belinda es una estrella en toda la extensión de la expresión y es que además de lucirse en la ceremonia de inauguración tuvo un encuentro muy especial con cientos de voluntarios en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, al parecer después de su actuación.

La cantante pop fue ovacionada por los jóvenes voluntarios en uno de los túneles del inmueble, saludó a decenas de ellos. ¡Belinda, ganando como siempre!