¡Comienza la austeridad! Lo que sabemos sobre la desaparición de Cruz Azul Hidalgo

El título de liga llegó en el momento adecuado para Cruz Azul, pues éste podría ayudar a calmar las críticas en lo que parece ser la entrada un escenario complicado en lo económico para el equipo, luego de la salida de Billy Álvarez, quien permanece prófugo de la justicia.

Tras el campeonato, el técnico Juan Reynoso manifestó su deseo para que la directiva renovara a los jugadores que disputaron él Guardianes 2021, sin embargo el reto es aún mayor y la primera consecuencias es la desaparición de Cruz Azul Hidalgo, el equipo filial de Tercera División, que llegó a la final de la Liga Premier, la cual perdió 2-0 contra Irapuato.

La situación económica en Cruz Azul cambió desde el escándalo de Billy Álvarez y su posterior renuncia a la Cooperativa, de modo que el club dejará de obtener recursos económicos de la misma.

Esto fue confirmado por Álvaro Dávila en su presentación como presidente del equipo. El directivo advirtió que uno de los objetivos sería la independencia económica, de modo que el club debía generar sus propios ingresos.

Esa fue la entrada a una etapa de “austeridad” y como parte de reducir los costos operativos, una de las medidas sería la desaparición del equipo, el cual no fue registrado en la Liga de Expansión para el Apertura 2021 después de su subcampeonato en la Liga Premier.

De acuerdo con medtiotiempo, los jugadores de equipo ya fueron notificados sobre la decisión del club, de modo que quedarán como agentes libres y tendrán la opción de buscar acomodo en otros clubes.

Los contratos se rescindirán y esto significa que recibirían una indemnización económica de acuerdo a lo establecido en sus respectivos contratos. El club podría mantener a algunos jugadores menores de 20 años para incluirlos dentro de los equipos de fuerzas básicas, aunque la mayor parte del plantel supera los 23 años de edad.

El equipo que jugaba en el Estadio 10 de diciembre, en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, era un buen escaparate para jugadores que necesitaban fogueo para buscar un lugar en el primer equipo, como el caso del portero Jair Peláez.

El guardameta confirmó en redes sociales la desaparición del equipo a través de una breve ‘carta’. “No tengo palabras para describir este amor que te tengo, te defendí con mi vida cada instante que porté este escudo, me lo llevo tatuado en el corazón. Hoy Dios nos da un diferente camino, y tiene un propósito en el cual confío, no sé que será, pero es su voluntad. Gracias”.

