Lo que necesitas saber: "Amor Eterno" es una gran canción de Juan Gabriel pero, por el doloroso evento que retrata, mejor no sentirla por experiencia propia.

Canciones dedicadas a las madres, muchas. Varios artistas han volcado sentimientos en creaciones inspiradas en sus mamás, la mayoría llenas de una emotividad que no podría generar otra musa. Sin embargo, como la de Juan Gabriel, ninguna: “Amor Eterno”, una canción hermosa pero que seguramente pocos quisieran dedicar algún día.

Juan Gabriel / Foto: facebook.com/JuanGabrielPorLosSiglos

Un tema tan doloroso que, inicialmente, fue incapaz de cantar

“Amor Eterno”, la canción que muchos nunca quisieran dedicar a la mujer que los trajo al mundo, fue compuesta por Alberto Aguilera Valadez… bueno, más que una canción “es una oración de amor”, advertía Juan Gabriel cada que la interpretaba en vivo.

Pero también es más que eso: es una elegía, un poema de lamentación por la pérdida de un ser querido. El divo de Juárez la escribió pensando en su fallecida madre, de ahí que cala hasta los huesos.

Juan Gabriel / Foto: facebook.com/JuanGabrielPorLosSiglos

Bueno, existe la idea de que Juanga se la dedicó a un “amor perdido”, sin embargo, los versos de la canción que dicen “tú eres el amor del cual yo tengo / el más triste recuerdo de Acapulco” inclinan la balanza a señalar que el tema no puede ser más que inspirado en su madre: se enteró de su muerte, en 1974, cuando se encontraba en el puerto de Guerrero.

Sea a quien fuera dedicada, fue tanto el dolor que dejó impreso Juanga en este temazo que, inicialmente, fue incapaz de cantarla. Así que, una vez compuesta, se la cedió a Rocío Dúrcal para que ella la incluyera en el álbum Canta a Juan Gabriel Volumen 6.

“Mis Ojos Tristes”, el tema que Juanga desempolvó para “Amor Eterno”

Hay un antecedente de “Amor Eterno”. Está en “Mis Ojos Tristes”, una canción que Juan Gabriel incluyó en su duodécimo álbum publicado en 1978. Pero, con todo y que dio nombre al disco, el tema pasó un poco desapercibido entre tanto hitazo (“Con Todo y Mi Tristeza”, “¡Arriba Juárez!” Y “María de Todas las Marías”, la cual dedicó a la actriz María Félix).

“Mis Ojos Tristes” es un tema harto melancólico, en el que Juan Gabriel se aventó a meter arreglos orquestales y la dolorosa voz de una cantante soprano. Quizás muchos la evitaron por la tristeza impregnada en la canción, remarcada por los versos que años más tarde el Divo de Juárez convertiría en el fúnebre epílogo de “Amor Eterno”.

La legendaria interpretación en el Palacio de Bellas Artes

Juan Gabriel convirtió a su creación en el “non plus ultra” de las canciones dedicadas a las madres en mayo de 1990, durante los cuatro shows que ofreció en el máximo espacio cultural de México. Para finalizar la primera parte de su show, el mariachi se arrancó con las primeras notas del ahora icónico tema… y comenzó la magia.

“Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto, más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar”. Célebre dedicatoria que muchos no pueden escuchar sin sentir un nudo en la garganta.

“Amor Eterno” habla de una persona que recuerda al amor perdido con un dolor que, contrario a lo que se dice, el tiempo no ha podido aminorar… quizás sólo con la esperanza de que algún día, en un espacio prometido por la fe, habrá un anhelado reencuentro.

“Tú eres la tristeza de mis ojos”, “Cómo quisiera que tu vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca ”… ufff, versos insuperables que llegan hasta lo más profundo.

Foto: Getty-En vivo desde Bellas Artes.

Aquellos que tuvieron la suerte de escuchar el tema en vivo en voz de Juan Gabriel cuentan que, al ser interpretada, se producía dolor colectivo. A medida que la música avanzaba, reinaba un silencio sepulcral y las lágrimas de los que recordaban a la progenitora se mezclaba con las que derramaban aquellos que sólo eran contagiados por la emotividad. En pocas palabras, un lloradero de aquellos.

“Amor Eterno” toca fibras sensibles y las de cocodrilo salen cada que se escucha en voz de quien sea… pero la interpretación de Juanga le da el extra que sólo los grandes consiguen. Una gran canción que disfrutan aquellos que dicen “ahhhh qué rico es llorar” pero, por el doloroso evento que retrata, mejor no sentirla por experiencia propia.