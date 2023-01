Luego de presentarse voluntariamente a declarar sobre la acusación en su contra, Dani Alves fue detenido, según reportan medios internacionales.

La detención de Dani Alves, actual jugador de Pumas, está relacionada con la presunta agresión sexual que cometió en la discoteca Sutton de Barcelona.

Agencia Mexsport

Según reporta El País, Dani Alves se presentó por cuenta propia en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts, en Barcelona. Sin embargo, minutos después, salió ya en calidad de detenido.

Así salió Dani Alves de la comisaría en Barcelona después de ir a declarar. pic.twitter.com/C6W3wIgCqR — Analistas (@SomosAnalistas_) January 20, 2023

De manera extraoficial se indica que la patrulla a la que fue subido lo trasladará a la Ciutat de la Justicia de Barcelona. Ahí se prevé que un juez le dará a conocer los cargos en su contra, al tiempo que decidirá su situación legal.

Foto: Getty

“Según el relato de la víctima, éste le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior. Tras ello, espantada, avisó a sus amigas que, a su vez, alertaron a los responsables de seguridad de la sala”, señala la denuncia presentada en contra de Dani Alves, según el portal ABC.

“Fue entonces cuando éstos activaron el protocolo del ayuntamiento contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado“, se agrega en la denuncia que la joven presuntamente agredida interpuso ante los Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña.

La versión de Dani Alves Alves es… pues, básicamente, desmiente conocer a la joven que lo denuncia.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no”.

Agencia Mexsport

En video que envió al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Dani Alves insinuó que la denuncia en su contra sólo busca desprestigiarlo y afectactar a su familia. “Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”.

Hasta el momento, los Pumas, club al que pertenece el jugador de 39 años, no se han pronunciado al respecto.