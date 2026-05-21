Lo que sabemos de la detención del boxeador Omar Chávez (hijo de Julio César)

Lo que necesitas saber: Omar Alonso Chávez (conocido también el Químico Chávez) fue detenido la mañana del 20 de mayo por la policía estatal de Sinaloa.

La mañana del 20 de mayo de 2026 fue detenido el boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César, en Culiacán. Al menos eso es lo que se sabe vía el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México.

Según este registro nacional, Omar Alonso Chávez (también el Químico Chávez) fue detenido por allí de las 8:53 de la mañana del 20 de mayo por la policía estatal de Sinaloa.

Foto: consultasdetenciones.sspc.gob.mx.

Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César

Después de la detención, Omar Alonso ingresó al Centro Penitenciario de Aguarato —y uno de los detalles de esta info es que el arresto sucedió frente a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Complejo Estatal de Seguridad Pública donde, de hecho, se ubica este centro.

Aunque, por lo pronto, las autoridades estatales no han explicado por qué detuvieron a Omar Chávez.

Foto: @omarchavezzbu

En el verano de 2025, su hermano Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y, luego, extraditado a México, donde tiene cargos —que los lleva en libertad condicional— por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

Que forma parte de una carpeta de investigación de 2019 contra el cártel de Sinaloa y sus presuntos integrantes, entre ellos, Ovidio Guzmán. La carpeta, por cierto, la abrió la FGR (Fiscalía General de la República).

Foto: consultasdetenciones.sspc.gob.mx.

Y regresando al caso de Omar Chávez hasta el momento el exboxeador Julio César Chávez no ha publicado nada al respecto de esta detención.





