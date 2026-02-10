Lo que necesitas saber: Donovan Carrillo quedó entre los 24 finalistas en el programa corto y ahora va al programa libre, donde se reparten las medallas

Donovan Carrillo vuelve a demostrar que los sueños se hacen realidad. Literalmente dijo eso al finalizar su participación en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El joven mexicano sufrió una ligera caída al intentar el Triple Axel, quizá el salto más difícil de su disciplina. Pero nada, ¡a pesar de eso logró clasificar a la final olímpica! Es la segunda de su carrera, así que lo volveremos a ver en Milán Cortina 2026 ahora en la rutina libre en busca de medalla.

Foto: Comité Olímpico Mexicano

Así fue la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Donovan Carrillo salió como quinto en el orden para su ejecución, una rutina al ritmo de Hip-Hip Chin Chin, la misma que usó la temporada pasada y lo llevó a Milán Cortina 2026.

Ejecutó perfectamente sus primeros saltos, pero cuando vino el Triple Axel, no consiguió mantenerse firme al momento de aterrizar. Necesitó poner las manos en el hielo y eso representa una deducción de un punto en su calificación, la cual quedó en 75.56.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 / Foto: @conadeoficial

Por fortuna el mexicano no se vino abajo, al contrario, se levantó con más fuerza y continuó con una rutina espectacular. Y lo dicho, al final miró fijo a la cámara y dijo con voz segura: “Los sueños se hacen realidad”.

Aunque la calificación no fue la mejor, le bastó para estar entre los 24 finalistas y estará en el programa libre, donde se reparten las medallas. Pase lo que pase, él ya es un campeón y un histórico para México. ¡Nada que demostrar!

¿Cuándo compite Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Apunta bien el dato y no hagas planes para ese día. Donovan Carrillo vuelve a competir el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Ese día se reparten las medallas, y aunque el nacido en Zapopan no es favorito, se vale soñar y por acá lo apoyaremos con todo sea cual sea el resultado.

¿Dónde ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico?

La transmisión de su competencia va gratis y en vivo por el canal de Youtube de Claro Sports y a través de ViX en streaming. ¡No hay pretextos para no verlo!

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

“Ojalá pronto seamos más”: Donovan Carrillo sobre los mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno

Tras su gran actuación, Donovan Carrillo continuó mostrando que el simple hecho de estar en unos Juegos Olímpicos ya es algo para celebrar.

“Es algo inspirador, es como un premio para todos los deportistas por tantos años de esfuerzo y dedicación. Hay tantos grandes deportistas que no llegan a unos Juegos Olímpicos. Ser parte de la historia creo que es un gran premio”.

Por supuesto también mostró su felicidad por representar a México después de tantas décadas de espera por un patinador de nuestro país en Juegos Olímpicos de Invierno. En Beijing 2022 se convirtió en el primer patinador mexicano que clasificaba en 30 años, y en Milán Cortina 2026 consigue ser el segundo de la historia que nos representa en dos ediciones.

“Poner a México en el mapa creo que también es un plus. Esperemos que con el paso del tiempo y los años no nada más haya uno en Patinaje sobre Hielo, sino que cada vez seamos más”.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sin duda gracias a ti, pronto muchos niños y niñas querrán dedicarse al patinaje artístico. Estamos seguros de que en futuros Juegos Olímpicos de Invierno, un o una representante de México declarará que comenzó en la disciplina gracias a aquel Donovan Carrillo que estuvo en Milán Cortina 2026.