Lo que necesitas saber: La sexta temporada dedica imágenes del Gran Premio de México en dos de los 10 capítulos

Ya es una costumbre desde hace algunos cuantos años que antes de comenzar la temporada de Fórmula 1 comencemos a calentar motores con el estreno de Drive to Survive y este año no es la excepción con la sexta temporada, en la cual creíamos que no tendríamos nada de Checo Pérez, pero sí. El mexicano aparece en varios capítulos, especialmente en el segundo, así que tomen nota.

Al igual que en temporadas anteriores, la entrega de este año consta de 10 capítulos de 45 minutos cada uno y nos deja bien encaminados rumbo a la temporada 2024 de Fórmula 1, incluso a los cambios de último momento como el anuncio de Lewis Hamilton y su partida hacia Ferrari para la temporada 2025, así como la salida de Guenther Steiner como director de la escudería Haas.

Lewis Hamilton a Ferrari

La sexta temporada de Drive to Survive

“Nos sorprendió como a cualquiera ese tipo de cosas como lo de Lewis y Guenther. Pero a la luz de ambos eventos realmente puedes ver las semillas en los episodios que hemos producido”, nos compartió Paul Martin, productor de la serie de Netflix.

“La temporada es realmente fuerte este año. Las carreras dominadas por Max y Red Bull, nos obliga a mirar en otros lugares y otras historias, como el ascenso de Aston Martin al principio o ver a Lance regresar después de la lesión en las muñecas rotas, ese creo que es un episodio fenomenal”, nos adelantó.

Cosas por las cuales rifa la sexta temporada de Drive to Survive

Checo Pérez e imágenes del GP de México

Si bien no es protagonista de ningún capítulo, tiene una importante participación en el segundo capítulo, en el cual da su testimonio sobre lo duro que es ser piloto de la organización de Red Bull, tanto en el equipo principal como en AlphaTauri, que cortó la cabeza de Nyck de Vries justo antes de llegar a la mitad de la temporada.

También vemos aquella fatídica largada del Gran Premio de México y un contraste entre la tristeza y frustración del mexicano y la alegría de Daniel Ricciardo, quien en aquella ocasión hizo un carrerón después de haber superado una fractura en la mano. ¿Acaso nos quieren decir algo sobre el futuro de ambos pilotos?

Foto: MexSport

Muchas veces nos hemos quejado de que Drive to Survive podría tomar más en cuenta a Checo Pérez o el propio Gran Premio de México, y en la sexta temporada nuestros deseos y peticiones son escuchadas, y es que se dedican espacios para la carrera en México en dos episodios.

En uno de esos dos episodios se muestran varios aspectos de color que le hacen justicia al Gran Premio de México, que no es por presumir, pero es uno de los mejores eventos del calendario de Fórmula 1.

Gran Premio de México

Participación de Claire Williams

En todas y cada una de las temporadas se cuenta con la opinión y testimonio de Will Buxton, periodista especializado en Fórmula 1, pero en la sexta temporada se alimenta la parte de opinión con la presencia de dos expertas, la expiloto Danica Patrick y Claire Williams, hija de Frank Williams, fundador de la escudería Williams.

Claire Williams fue la primera directora de equipo en la historia de Fórmula 1, sin embargo se vio obligada a gestionar la venta del equipo por temas económicos en la época de la pandemia y desde entonces había salido del mapa, sin embargo, Drive to Survive la trae de regreso para opinar sobre Williams y otros equipos.

Claire Williams escuderia Williams / Getty Images

Detalles del cambio de Nyck de Vries por Ricciardo

La sexta temporada engancha con segundo episodio, en el cual se dan detalles sobre cómo se le dio forma al cambio de piloto en AlphaTauri con la salida de Nyck de Vries y el regreso a la parrilla por parte de Daniel Ricciardo, quien de hecho salvó un poco los papeles de los productores.

“Estábamos contemplando la sexta temporada sin Daniel Ricciardo, y estábamos rascándonos la cabeza para ver cómo íbamos a reemplazarlo y de pronto está de vuelta, ya sabes, a mitad de año. Hizo algunas escenas increíbles justo antes de que le dieran el asiento. Ver a Daniel de regreso en AlphaTauri fue probablemente mi momento favorito de la serie”, compartió Paul Martin.

Christian Horner

Las entrañas de Williams

Como explicaba Paul Martin, en la sexta temporada no todo está enfocado a los equipos más poderosos, y una de los aspectos distintos de esta temporada va enfocado hacia los contrastes de Williams y Haas, que si bien comenzó sumando puntos en la temporada 2023, se relajó conforme se desarrolló la temporada, mientras que en Williams hicieron actualizaciones sus autos y lo cual Alex Albon pudo sacarle provecho.

En ese proceso de llevar a cabo actualizaciones, hay un momento en el que se muestra el funcionamiento de su simulador, lo cual nos puede dar una idea del trabajo que hizo Checo en el simulador después del Gran Premio de Qatar, y del cual nos explicó un poco Chacho López, quien nos detalló que no sólo trabaja el piloto, sino ingenieros a quienes hay que pegarles por el tiempo invertido y es que de ahí salen adecuaciones importantes para el desarrollo de un monoplaza o para que el piloto entienda el funcionamiento del monoplaza.

Alex Albon cabello pintado

Mattia Binotto y Guenther Steiner

¿Se acuerdan de Mattia Binotto? El exdirector de la escudería Ferrari vuelve en la sexta temporada y, tal vez sin querer, en forma de “muerte”, y es que parece que regresa para llevarse a Guenther Steiner, con quien se reúne en los viñedos de Mattia.

Steiner y Binotto habían sido protagonistas del primer capítulo de la quinta temporada, y a menos que alguno de los dos regrese a escena de la Fórmula 1 en 2024, difícilmente los veremos en una probable séptima temporada.

Guenther Steiner

¿Hay algo no rife?

La sexta temporada tal vez tenga demasiado de la escudería Alpine, y por lo tanto, mucho sobre Pierre Gasly, Esteban Ocon y Otmar Szafnauer. Por acá tal vez se podría abrir un espacio para Checo y Red Bull, así como la forma en la que el mexicano se sobrepuso a la ola de rumores que lo colocan fuera de la escudería.

Alpine tuvo una fuerte inversión por parte de empresarios, atletas y actores, como el caso de Ryan Reynolds, Patrick Mahomes, Travis Kelce y Rory McIlro, y por ahí se entiende que se quiera hacer una conexión, pero tal vez un capítulo esté de sobra.

