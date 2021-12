“Más nervioso que con ‘Canelo'”: Eddy Reynoso apoyará a mujeres con cáncer y al Atlas en la Final de Liga MX

La Final de Vuelta de la Liga MX enfrentará a Atlas y León en un episodio que promete ser espectacular como la Ida. La afición rojinegra está ilusionada por haber vuelto a esta instancia y sobre todo por la posibilidad de romper una larga sequía. Seguidores como Eddy Reynoso nunca han visto campeón al club de sus amores y parece el momento ideal para cambiar la historia.

El entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez es fiel seguidor del Atlas, suele ser captado en los estadios y organiza donaciones con causa a través de lo que haga el equipo en la cancha. Ahora, se encuentra en territorio tapatío para disfrutar de los últimos 90 minutos del torneo y alentar a La ‘Academia’.

Durante las horas previas al partido, Eddy Reynoso acudió al ‘banderazo’ que organizaron los seguidores del Atlas y además de cantar con ellos, reconoció que su nerviosismo supera a cualquier combate del ‘Canelo’. Asimismo, destacó que es espectacular ver a la gente unida para apoyar a sus rojinegros en la Final.

“Fíjate que me dan mas nervios que cuando pelea el ‘Canelo’, ya son 22 años que no veíamos una final, no hemos ganando ningún campeonato o al menos yo no lo había visto; es algo muy importante, algo bonito que se venga un campeonato para uno que es apasionado por el futbol y por el Atlas.

“La gente del Atlas es así. Somos muy argüenderos y se siente bonito que apoyen mucho a un equipo“, dijo a ESPN.

Eddy Reynoso apoyará a pacientes con cáncer por la Final de la Liga MX

Para sumar más que su apoyo al Atlas en la cancha, Eddy Reynoso tendrá una dinámica muy especial. Hace algunas semanas anunció la donación de un millón de pesos durante la serie ante Rayados en cuartos de final y el dinero fue destinado a niños con cáncer. En esta ocasión, la ayuda llegará a mujeres.

“Vamos apoyar a las mamás y mujeres con problemas con cáncer de mama, vamos a hacer una dinámica para seguir apoyando“, agregó el entrenador del ‘Canelo’ Álvarez.