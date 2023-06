La llegada de Jude Bellinghan al Real Madrid fue la excusa perfecta para que Toni Kroos le mandará otro recadito a Eden Hazard y su nula participación con el equipo. Durante su participación en un podcast, el alemán fue cuestionado por la estratosférica cifra que pagó el Madrid por su nuevo fichaje y de inmediato Kroos destacó que hubo otros jugadores, como Hazard, que llegaron al club por varios millones de euros y terminaron siendo un rotundo fracaso.

“¿Bellingham ha costado 103 millones? Aquí hemos tenido jugadores que vinieron por mucho más dinero y han dejado morir su carrera. Se hizo una gran inversión y todo el mundo sabe que no fue un buen traspaso” Toni Kroos, jugador del Real Madrid

@ToniKroos

Hazard y su última temporada en el Madrid

Una indirecta bien directa para Hazard, quien llegó al Real Madrid en el 2019 procedente del Chelsea y en los cuatro años con el equipo pasó más tiempo en el banquillo de suplentes que en el campo de juego.

Los números del atacante de origen belga con el conjunto ‘merengue’ son tristísimos, tan solo en la temporada 2022/23, Eden jugó 6 de las 38 jornadas, fue titular en tan solo dos ocasiones y sumó un total de 194 minutos de actividad.

El único gol que marcó con está campaña con el Madrid fue en la Copa del Rey, el resto de su tiempo se la pasó viendo a sus compañeros jugar, meter goles, perder o coronarse campeones sin necesidad de tenerlo.

Sin lastima ni pena por Hazard

Razones más que suficientes para que Kroos, uno de los hombres importantes dentro y fuera del vestuario del equipo, no se tentará el corazón por la situación que vivió su excompañero, incluso hace unos meses afirmó que no sentía pena por Hazard pues no alguien que la pase mal.

“No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo me compadezco de personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas“ Toni Kroos sobre Hazard

Pretemporada del Real Madrid, 2019 / @hazardeden10

¿Qué piensa Kroos de Bellingham?

Sobre la llegada de Bellingham al Madrid, Kroos confirmó que el inglés era uno de los jugadores que más esperaban por todo lo que ha demostrado con el Borussia Dortmund, el alemán espera que Jude pueda replicar y aumentar su éxito en su nueva etapa en el fútbol español.

“Es un jugador top que muchos equipos querían por la mezcla entre calidad y edad. Si el Real Madrid pone tanto -103 millones de euros-, espero que sea un fichaje muy bueno para nosotros. Si lo hace igual de bien que en el Dortmund, se podrá decir que es una buena incorporación. Si no, pues no” Kroos sobre Bellingham