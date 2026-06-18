Lo que necesitas saber: Elye Wahi fue arrestado en Francia el 29 de mayo

La Selección de Costa de Marfil contará con equipo completo para su segundo partido en el Mundial, contra Alemania, este sábado 20 de junio, en Toronto, Canadá, después de que al delantero Elye Wahi finalmente se le permitiera la entrada al territorio canadiense, solo unas horas después de que la federación marfileña se resignara a perder a su jugador, quien ha sido señalado como sospechoso de amaño de partidos.

Elye Wahi, de 23 años de edad y delantero del Niza de la Ligue 1 de Francia, se había resignado a permanecer en Estados Unidos, en la base de su selección, en Filadelfia, ya que se le había negado la visa canadiense, sin que se explicaran oficialmente los motivos.

Elye Wahi juega con el número 12 / Mexsport

¿Por qué Canadá le negaba la entrada a Elye Wahi?

Sin embargo, The Athletic aseguró que la negativa de la visa canadiense estaba relacionada con una investigación por amaño de partidos, por lo cual Elye Wahi fue arrestado por la policía francesa el 29 de mayo. El futbolista quedó en libertad condicionada y recibió un permiso para viajar a Estados Unidos para el Mundial con la Selección de Costa de Marfil.

La investigación sigue en curso y se centra en que Elye Wahi pudo haberse hecho amonestar en el partido del 17 de mayo, contra el Metz, de manera deliberada. Se dice que ese día hubo una incremento inusual de apuestas por una amonestación de Elye Wahi.

Elye Wahi sí jugará ante Alemania en Canadá

Finalmente el delantero de 23 años la libró por ahora y recibió la documentación necesaria para entrar al territorio canadiense y jugar el partido contra Alemania.

Selección de Costa de Marfil / Mexsport

“La situación administrativa de Elye Wahi ha mejorado. Ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada a Canadá”, informó la Federación Marfileña de Futbol. “El internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de ‘Los elefantes’ a Canadá y continuará participando en la competición junto a sus compañeros”, indica el documento.

Esto no significa que Elye Wahi ya la haya librado por completo. Como decíamos, la investigación sigue en curso en Francia y por ahora solo le dieron permiso de entrar a Canadá, donde lo estarán vigilando. El futbolista marfileño fue titular en el juego contra Ecuador, en el cual los africanos se impusieron 1-0 y se espera que repita en el once titular.