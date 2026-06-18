Momentos de angustia de vivieron en el partido entre la Selección de Canadá y Qatar, en el inicio del segundo tiempo, cuando el jugador del conjunto canadiense, Ismael Kone, tuvo que salir de la cancha debido a una fractura de tibia y peroné. 

La fractura de Ismael Kone fue la mala nota en el primer triunfo de Canadá en la historia de los Mundiales, tras vencer 6-0 a Qatar.

Ismael Kone fue atendido de inmediato
Ismael Kone fue atendido de inmediato / Mexsport

La jugada de la fractura de Ismael Kone

La jugada desafortunada sucedió pasados los 50 minutos del partido, cuando el jugador qatarí, Assim Madibo hizo una entrada por atrás y tomó a Ismael Kone con la pierna plantada sobre el césped, por lo cual hizo palanca y provocó la fractura de su rival. 

Inmediatamente ingresaron el cuerpo médico para asistir al jugador canadiense, que fue apoyado por varios de sus compañeros, quienes taparon la imagen. En la transmisión se evitó la repetición de la jugada, sin embargo los gestos de jugadores canadienses y sobre todo de Assim Madibo, autor de la infracción, evidenciaron que era algo grave. 

Assim Madibo de plano estaba en shock y evidenciaba culpa. Fue expulsado del juego después que la acción fuera revisada en el VAR. 

El futbolista qatarí no prestó tanta atención a su expulsión, sino al estado de su contrincante y no abandonó la cancha sino hasta ver que Isamel Kone estable. el jugador canadiense fue atendido con oxígeno para tratar su estado de shock y tras ser estabilizado e inmovilizada la pierna, salió de la cancha en camilla rumbo a una ambulancia, que lo trasladó a un hospital.

Isamel Kone será intervenido casi de inmediato y estará fuera de los terrenos de juego prácticamente lo que resta del año.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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