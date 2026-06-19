Lo que necesitas saber: Bosnia solo ha ganado un partido en la historia de los Mundiales

Canadá y Suiza tienen prácticamente en las manos los primeros boletos a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Grupo B, después de haber ganado por goleada a Qatar y Bosnia, respectivamente en el inicio de la segunda jornada de la fase de grupos.

Primer triunfo y primera goleada de Canadá en un Mundial

Canadá ganó su primer partido en la historia de los Mundiales frente a una muy frágil Qatar (6-0), que terminó el partido con dos hombres menos, entre ellos Assim Madibo, quien provocó una fractura de tibia y peroné a Ismael Kone, quien naturalmente se pierde el resto del torneo con la selección canadiense.

Jonathan David marcó un hat-trick, mientras que Cyle Larin, Nathan Saliba y un autogol de Mohammed Manai le dieron forma a la primera goleada de Canadá en un Mundial, con la cual descansarán como líderes del Grupo B, con cuatro unidades y una diferencia de goles muy amplia para buscar el liderato definitivo en la última jornada, en la cual enfrentarán a Bosnia.

Canadá vs Qatar en Vancouver / Mexsport

Esta es la mayor goleada hasta el momento en el Mundial, junto al triunfo 7-1 de Alemania frente a Curazao.

Suiza también goleó a Bosnia

Bosnia quedó al borde de la eliminación en el Grupo B después de perder su segundo partido de la fase de grupos, ante Suiza, que se impuso 4-1 en la parte final del juego, cuando éste se encaminaba a un empate a cero, y podría convertirse en el primer calificado a los dieciseisavos de final con un empate entre Qatar y Canadá, que se juega en unos minutos.

Un doblete de Johan Mazambi y otro más de Rubén Vargas y Granit Xhaka no sólo rompieron el empate, sino que dejaron fracturadas las esperanzas del equipo bosnio, que, cabe recordar, impidió la calificación de Italia a este Mundial.

Bosnia, víctima de la pausa de hidratación

El resultado es bastante injusto para Bosnia, pues había sido superior a Suiza hasta la “pausa de hidratación” del segundo tiempo, y tras la cual los suizos le dieron vuelta al trámite del juego, el cual sentenciaron en 15 minutos.

Bosnia juega su segundo Mundial. De hecho compite como miembro de la FIFA desde el Mundial del 2022 tras su independencia y desintegración de Yugoslavia y hasta la fecha solo cuenta con un triunfo en Copas del Mundo, el cual data del 25 de junio de 2014, en la Copa del Mundo organizada en Brasil, ante Irán (3-1).

Canadá, líder del Grupo B

Canadá termina la segunda jornada del Grupo B como líder, con cuatro unidades, y cerrará la fase de grupos ante Bosnia, ante la cual llegará con una diferencia de goles de seis.

Bosnia queda obligado a ganar en su último juego, contra Qatar. En caso de empatar difícilmente se meterá entre uno de los ocho terceros mejores lugares.