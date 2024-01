Endrick Felipe, jugador brasileño ya cumplió uno de sus sueños más grandes, ser fichado por un gigante del futbol, el Real Madrid, sin embargo, tiene pendiente por cumplir otro, claro, mucho más sencillo que convertirse en ‘Merengue’; manejar un auto.

Así es, Endrick tiene 17 años de edad, cumplirá los 18 hasta el 21 de julio del 2024, por lo que no puede manejar y la encargada de llevarlo a todos lados, o al menos, a la mayoría es su novia.

El Real Madrid desembolsó unos 70 millones de euros por el fichaje de Endrick, entre impuestos y bonos. El brasileño ha sido catalogado como el nuevo Pelé o el nuevo Ronaldo, comparaciones que son muy grandes y a las que el joven nacido en Taguatinga no hace caso.

Lo que más lo emociona es manejar un auto, ya que al ser menor de edad tiene que depender de otras personas para transportarse, algo así como lo que pasaba con Gavi del Barcelona, que tenía a Pedri como su chófer, hasta que cumplió la mayoría de edad.

Seguramente, lo primero que hará Endrick cuando cumpla sus dieciocho primaveras será comprarse un auto y por fin manejar, el dinero sin duda no será un problema para él, aunque probablemente tendrá que pedirle la autorización a su padres que manejan sus cuentas bancarias.

Ellos evitan que el brasileño gaste todo su dinero en videojuegos, porque por más futura joya que sea, igual que cualquier joven de su edad le gusta pasar largas horas jugando.

Muchos jugadores no pueden evitar ser seducidos por el alcohol y la fiesta, tristemente hay muchos ejemplos de eso, Ronaldhino, Paul Gascoigne, entre otros, sin embargo, no hay espacio para el alcohol en la vida Endrick, quien reconoce que por su historia familiar sabe que debe mantenerse lejos de las adicciones.

“No quiero beber porque, infelizmente, con las cosas que viví en mi familia, sé que el alcohol no es para mí. No encaja con la persona que quiero ser y no encaja con lo que Dios quiere para mí”

Endrick sobre el alcohol