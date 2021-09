¿Cómo es el proceso de un mexicano para llegar a la MLB? Entrevista con Manuel Rodríguez, el orgullo de Yucatán

¿Qué hay detrás de lo que parece una simple salida desde el bullpen? Manuel Rodríguez es el primer yucateco en las Grandes Ligas, pero vivió un proceso largo para lograrlo. Jugar beisbol no es un camino en línea recta, requiere de grandes sacrificios y mucho apoyo.

El lanzador mexicano forma parte de los Chicago Cubs desde 2016. Hoy está en busca de consolidarse como relevista de la franquicia, aunque no descarta la posibilidad de convertirse en abridor si las circunstancias lo requieren. ‘Manny‘ representa el sueño de muchos, con sus raíces siempre presentes y de la mano de su familia.

Yucatán, siempre presente en la mente de Manuel Rodríguez

La familia es parte fundamental en la vida de Manuel Rodríguez. Su padre fue su primer coach, pues ya tenía experiencia como pitcher. Con esa gran compañía en cada paso, el lanzador no olvida a Umán, su ciudad natal, ni a los aspectos que representan al estado de Yucatán.

Hace poco lució unos spikes estampados con las pirámides de Chichén Itzá, que representan su amor por la tierra que lo vio nacer y crecer.

“Yucatán es un estado muy beisbolero y es sorprendente que no hubiera llegado nadie (a la MLB). Mantuve esa ilusión de ser el primero y eso me ayudó para poder hacerlo. Siempre he sido muy fanático de las pirámides y me identifico con Yucatán. Cuando me preguntan de dónde soy y no saben, les digo que de donde son las pirámides y ya ubican. Ahí decidí ponerlas en los spikes“, dijo Rodríguez en entrevista con Sopitas.com.

Inicios en el beisbol y llegada a los Leones de Yucatán

A diferencia de otros peloteros que empiezan desde muy pequeños, Manuel Rodríguez lanzó por primera vez cuando tenía 10 años. El ligamayorista recuerda que la carga de trabajo de su padre le impedía llevarlo a una escuela, pero su madre buscó la forma de que diera pasos en el diamante, particularmente en la lomita.

“Hicieron un mini torneo en mi ciudad (Umán) y mi mamá decidió llevarme. De ahí íbamos a enfrentarnos contra un equipo que jugaba a un nivel más alto, de Mérida. Ellos eran los favoritos y nosotros los del pueblo; les dimos una buena batalla pero al final perdimos. El mánager del otro equipo quedó impresionado con lo que había hecho y decidieron llevarme a competir contra niños de la ciudad“.

Las categorías infantiles abrieron nuevas puertas, en las que estuvo involucrado Raúl Ortega. Conocido como uno de los cazatalentos más importantes de Yucatán, se acercó a José Rodríguez, el papá del pitcher. Una vez que conoció sus habilidades y se percató de que con 15 años Manuel lanzaba a 85 millas por hora, lo llevó a los Leones.

Antes de debutar había que viajar a Monterrey con todos los novatos de la Liga Mexicana de Beisbol. El señor José no estaba convencido de comenzar este camino; siempre lo apoyó pero hubo momentos de dudas por lo que ya había vivido… Afortunadamente su madre estaba ahí para impulsarlo, con una valiosa lección para ambos.

“Ella siempre ha sido de las personas que creen que si tienes un sueño, tienes que conseguirlo. Siempre me dice que la vida es una y que si no hacemos lo que nos dice nuestro corazón, simplemente no estamos viviendo.

“Necesitaba un consentimiento para irme a Monterrey, donde van todos los novatos de Liga Mexicana de Beisbol y mi papá no quería darlo. Mi mamá me preguntó si estaba seguro de lo que quería. Le dije que sí. Me dijo: “Yo no te traje al mundo para cortarte las alas”, firmó el papel y ahí empezamos todo esto“, cuenta ‘Manny’.

Acercamientos con los Cubs… ¡y firma con la franquicia!

Una vez que Manuel Rodríguez se consolidó como relevista de los Leones de Yucatán, las aspiraciones y los sueños crecieron. Sergio Hernández, scout de los Chicago Cubs, pasó mucho tiempo en busca de una nueva joya. En la cabeza del pitcher nunca estuvo precipitarse, hasta que llegó la junta con los directivos y la firma definitiva.

Podríamos decir que el resto es historia y que el debut en las Grandes Ligas llegó rápido… pero los procesos en el beisbol no son así de sencillos. ‘Manny’ pasó 4 años en Ligas Menores, creciendo en experiencia para cuando llegara el momento de su llamado con el equipo principal.

Debut y los primeros pasos de la consolidación de ‘Manny’

La convocatoria más importante y el flamante debut se dieron en la noche del viernes 30 de julio de 2021. Manuel Rodríguez se convirtió en el primer pelotero de Yucatán en presentarse en la MLB. Aquel día, ante los Washington Nationals, se cerró un proceso para empezar uno nuevo: el pitcher enfrentó a 3 rivales, con 11 lanzamientos y dos ponches.

“Fue un proceso muy largo y a la vez divertido, hubo de todo. Había momentos en los que ya no quería continuar porque muchos piensan que jugar beisbol es fácil, pero todo el proceso pocos lo aguantan, es mucho desgaste. En lo mental si uno no está bien, cae en las rachas. Llegar a Grandes Ligas es una recompensa. Estar aquí es otro mundo, otro nivel; estoy feliz por lo que hemos hecho y son años de trabajo, cumplí el sueño de muchas personas“.

Los objetivos para el futuro son muy claros. Con un Juego de Futuras Estrellas en su historial, aspira a llegar al All-Star Game de la MLB; no obstante, antes piensa en ser un pelotero importante para los Cubs y que el resto se concrete poco a poco.

“No me adelanto, voy día por día y lo que pase será un logro más. Lo que tengo que hacer, mi meta, es seguir firme y que los Cachorros vean en mí una pieza para el futuro. También quiero terminar esta temporada sano y regresar con la familia porque es mucho tiempo sin verlos“, sentenció el pitcher.