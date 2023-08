Equipo mexicano podría no jugar Copa Davis por problemas con la Federación Mexicana de Tenis

Lo que necesitas saber: El equipo mexicano puso en duda su participación en la Copa Davis por problemas y desacuerdos con la Federación Mexicana de Tenis

Siguen los problemas con las diferentes federaciones que regulan el deporte en nuestro país. Apenas nos enteramos que Conade retiró el registro a la Federación Mexicana de Natación, y ahora hay problemas con la Federación Mexicana de Tenis que podrían poner en riesgo la participación de México en la Copa Davis.

Integrantes del equipo que representan a México en la Copa Davis alzaron la voz para denunciar decisiones tomadas sin un consenso adecuado y contrarias a acuerdos previos. Acá te vamos a contar qué está pasando.

México podría perderse la Copa Davis

Equipo mexicano denuncia problemas con la Federación Mexicana de Tenis previo a la Copa Davis

Este viernes, 4 de agosto, el equipo mexicano que nos representa en la Copa Davis ofreció una conferencia de prensa desde Los Cabos para hablar del tema. En voz de Miguel Ángel Reyes Varela, expresaron sus preocupaciones y puntos de vista sobre lo que pasa con la Federación Mexicana de Tenis.

“Desde hace tiempo hemos buscado un diálogo constructivo y transparente con la FMT, con el objetivo de mejorar la logística y las condiciones en las que competimos. Desafortunadamente nuestros esfuerzos han sido infructuosos y nuestras inquietudes han sido abordadas con poco interés y apoyo“.

México podría perderse la Copa Davis

El equipo mexicano de tenis señala que fueron excluidos de la toma de decisiones en cuanto a la planeación de su serie contra China en la Copa Davis, la cual está programada para llevarse a cabo el 16 y 17 de septiembre. De igual manera recuerdan que ninguno fue considerado para los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 que recién terminaron.

“Recientemente, Enrique Nuñez, vicepresidente de la Federación Mexicana de Tenis, fue designado como representante oficial para trabajar en los acuerdos por escrito. Lamentablemente, la noche de este pasado miércoles nos notificó que se retiraba de las negociaciones debido a que la FMT no cumpliría con las peticiones y acuerdos que se habían avanzado”.

#Video ? Miguel Ángel Reyes Varela es el encargado de expresar el mensaje de los tenistas mexicanos ante la decisión de la FMT para la Copa Davis de septiembre ??? pic.twitter.com/Rk45Bh6JbE — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 4, 2023

Amenazan con no jugar la Copa Davis si no alcanzan los acuerdos antes pactados

El equipo mexicano de tenis también alzó la voz por el nombramiento de Leo Lavalle como nuevo capitán de México en la Copa Davis 2023. Esto se anunció en la página oficial de la FMT “pese a que este punto ya había sido acordado considerando la voz y opinión de los jugadores”.

México podría perderse la Copa Davis

Ante este escenario, el equipo mexicano deja claro que podría no participar en la Copa Davis contra China de no retomar los acuerdos antes pactados.

“Insistimos en que no participaremos en la próxima serie de la Copa Davis si no se respetan y continúan las negociaciones y acuerdos que hemos trabajado no sólo para esta serie sino también para el futuro”.

#Video ? Miguel Ángel Reyes Varela asegura que como tenistas mexicanos quieren encontrar la solución a este problema ??? pic.twitter.com/F8z1VGUuTB — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 4, 2023

Luis Carlos Álvarez, Ernesto Escobedo, Lucas Gómez, Santiago González, Hans Hach Verdugo y Rodrigo Pacheco (de quien te hemos hablado antes por acá) también firmaron este comunicado.

