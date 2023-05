El tenis no es uno de los deportes populares en México, pero eso no significa que los jóvenes en nuestro país no tengan el talento suficiente para soñar en grande. Rodrigo Pacheco, es uno de esos tenistas que sueñan en grande y ponen el nombre de México muy en alto.

Con a penas 18 años de edad, Rodrigo Pacheco se convirtió en el tenista junior número 1 del mundo en los rankings de la Federación Internacional de Tenis.

Esto lo logró después de coronarse campeón en el torneo J500 de Milán. Venció al estadounidense Cooper Williams y este torneo, es el segundo para Rodrigo Pacheco en la categoría de los J500.

Rodrigo Pacheco, campeón en J500 de Milán – Foto: Instagram (@ itfworldtennistour)

Pero, eso no es todo, porque este logró en Milán se magnifica al 100%. No sólo ganó el torneo en la rama individual, también lo hizo en dobles junto a Yaroslav Demin.

Por este par de razones, convertidas en trofeos, fue que Rodrigo Pacheco es el primer jugador de la región Centroamérica y del Caribe de Tenis en ser el número 1 del mundo.

Rodrigo Pacheco en al AMT – Foto: Getty Images

Rodrigo Pacheco y sus sueños de ser protagonista en los Grand Slams de Tenis

Todo éxito lleva un proceso y para Rodrigo Pacheco, no es casualidad que sea el número 1 del mundo, porque lleva varios años en el radar del tenis a nivel de juniors.

En 2021 llegó con México a las semifinales de la Copa Davis Junior, además Rodrigo Pacheco figuró en el torneo junior de Roland Garros hasta llegar a los cuartos de final.

El tenista mexicano ya es el número 1 del mundo a nivel junior – Foto: Getty Images

Y justo eso es algo que busca como un sueño para él, primero colocarse entre los primeros 30 del ranking de ATP y posteriormente, brillar en los Grand Slams del tenis… va por buen camino.

“Me gustaría llegar, primero estar entre los primeros 30, 35, 40 del mundo ATP, más que nada poder estar siempre en los Masters 1000, en los Grand Slams y en todos los torneos estar siempre en el cuadro principal“, declaró el tenista a ESPN.

En este 2023, participó en el Abierto Mexicano de Tenis como comodín y desafortunadamente no pudo hacer su mejor papel, pero la experiencia de enfrentar a grandes tenistas, es lo que vale para él.

Rodrigo Pacheco en el torneo junior del Australian Open de 2022 – Foto: Getty Images