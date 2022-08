La Premier League está de regreso y como siempre, nos emociona con la posibilidad de ver una temporada extremadamente competitiva. Pero también hay grandes atractivos de manera individual, como el fichaje de Erling Haaland con el Manchester City.

Ahora exjugador del Borussia Dortmund, ilusiona a toda una afición con la posibilidad de volver a pelear por el título de Liga… y la Champions League. Por ello, millones de fans disfrutaron del debut de los Citizens ante el West Ham y Haaland cumplió con doblete para la victoria de 2-0.

Este fue también su primer partido oficial con el City (le anotó al Bayern en amistoso), así que como dirían por ahí, el noruego arrancó con el pie derecho.

Así fue el primer doblete de Erling Haaland con el Manchester City

Al minuto 35, el noruego cobró un penal engañando al portero Lukasz Fabianski y abrió el marcador para confirmar el dominio del City. Este continúo hasta el segundo tiempo y Haaland consumó su doblete al minuto 65 con asistencia de De Bruyne.

El belga manó un pase espectacular al espacio, mientras el noruego se desmarcó y definió ante la salida del arquero.

⚽️??Estreno goleador de Haaland en la Premier League!



El pase de Kevin de Bruyne y el desmarque de Erling Haaland.

No obstante, Erling Haaland explicó que no se desgasta pensando en lo que puede lograr frente a la portería; mucho menos, se pone a pensar en lo que sucedió en partidos anteriores para compensar.

“Como delantero, creo que es muy importante que cuando estás en el partido no pienses demasiado. Si voy a ir a mi próximo partido pensando en la oportunidad que perdí el último partido, no es bueno. Tienes que entrar con hambre. No importa lo que haya pasado antes, si marcaste tres goles, si marcaste cero goles, si no has marcado en mucho tiempo. Tienes que entrar con la misma mentalidad. Así que pienso en no pensar demasiado en eso“, declaró a la BBC antes del partido.

