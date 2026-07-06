Lo que necesitas saber: Inglaterra jugó en el Estadio Ciudad de México después de 40 años

El Estadio Azteca hizo historia en el Mundial 2026, al ser el único inmueble con tres Mundiales en su historia y su misión en esta Copa del Mundo ha finalizado con el juego entre México e Inglaterra, en los Octavos de Final.

De los 13 partidos que se celebraron en nuestro país en este Mundial, cinco se llevaron a cabo en el Coloso de Santa Úrsula, que se convirtió en la máxima fortaleza de la Selección Mexicana, pero también en la casa de la Selección de Colombia en su juego contra Uzbekistán.

A partir de esta instancia, todos los partidos restantes en la Copa del Mundo se llevarán a cabo en Estados Unidos, por lo que tenemos que decir que el Mundial ha terminado en México.

México vs Inglaterra en el Estadio Azteca / Luis Abraham Balderrama

¿Y ahora qué sigue con el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México después del Mundial?

Aunque con algunos retrasos, el Estadio Ciudad de México fue entregado a la FIFA con poco menos de un mes de anticipación para la ceremonia de inauguración, el pasado 11 de junio, y tras cumplir con sus cinco partidos programados el organismo tendrá que liberar el inmueble en unos días.

FIFA ya liberó los estadios de Monterrey y Guadalajara, en México y en el caso del Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México será entregado por la FIFA a partir del 12 de julio, es decir, una semana después de haberse disputado el último partido.

El Estadio Azteca el día de la inauguración del Mundial / Mexsport

Adiós al Estadio Ciudad de México

Entre los trabajos de liberación del estadio se contempla que se quiten las lonas que cubren al banco que patrocina a este inmueble, o sea que en unos días más el estadio volverá a ser llamado Estadio Banorte.

Hay que recordar que el Estadio Azteca fue sometido a un proceso de remodelación, el cual no se concluyó como tal, por lo tanto será sometido a más trabajos, principalmente en la zona del exterior y algunas tribunas.

México vs Inglaterra / Luis Abraham Balderrama

El estadio quedará liberado para que América, Cruz Azul y Atlante jueguen sus partidos de local en la Liga MX en el torneo Apertura 2026.