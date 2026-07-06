Lo que necesitas saber: México llegó por primera vez al quinto partido sin goles en contra

El sueño de la Selección Mexicana ha terminado en el Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra, el cual será recordado durante muchos años como la mejor Copa del Mundo hecha por el conjunto mexicano, pues por primera vez en 40 años llegó al quinto partido, pero además deja récords que son un listón alto para las siguientes ediciones mundialistas.

La Selección de Javier Aguirre llegó con marca perfecta al quinto partido, es decir, a los Octavos de Final, para encarar a Inglaterra, que nos superó en el marcador en el último juego que se disputó en la Ciudad de México, y en concreto en el Estadio Azteca.

Foto: Edgar Negrete-Cuartoscuro.

Los números que deja la Selección Mexicana en su mejor Mundial

¿Por qué consideramos este el mejor Mundial de México? Si bien es cierto que esta generación queda eliminada en Octavos de Final, la instancia en la que cayeron las selecciones de 1994 al 2018, hay factores estadísticos que se quedan para la historia y aquí enumeramos algunas de ellas.

Más puntos en un Mundial: Por primera vez se consiguieron nueve puntos en la fase de grupos y avanzamos como líderes de grupo

El mejor Mundial en defensa. México no recibió gol a lo largo de cuatro partidos; el récord invicto queda en 360



México no recibió gol a lo largo de cuatro partidos; Portería invicta . Raúl ‘Tala’ Rangel es el portero mexicano con más minutos sin recibir gol en un Mundial. Su marca quedó en 348 minutos







. Raúl ‘Tala’ Rangel es el portero mexicano con más minutos sin recibir gol en un Mundial. El Mundial más goleador. Francia 1998 era el Mundial con más goles hechos por México, con 8. En esta Copa del Mundo se marcaron 10 goles



Francia 1998 era el Mundial con más goles hechos por México, con 8. Nuevo goleador mundialista. Julián Quiñones empató la marca de Luis Hernández en 1998 , cuando marcó cuatro goles en una misma edición del Mundial



Julián Quiñones , cuando marcó cuatro goles en una misma edición del Mundial El jugador más joven es mexicano. México destacó por tener en su plantel al jugador más joven del Mundial, con Gil Mora (17 años)

Más victorias. Por primera vez México hilo cuatro victorias en un Mundial

En este Mundial han destacado varios jugadores de la Selección como Erick Lira, Gil Mora, Brian Gutiérrez, Mateo Chávez y ‘Tala’ Rangel, así que nadie descarte que varios de nuestros jugadores se vayan a Europa en las próximas semanas.