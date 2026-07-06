Lo que necesitas saber: Marruecos e Irán se fueron enamorados de México tras el Mundial 2026.

Se acabó el Mundial para México como sede y como participante, porque la Selección Mexicana cayó ante Inglaterra. En total, nuestro territorio albergó 13 partidos: 5 en la CDMX, 4 en Guadalajara y 4 más en Monterrey.

Y en esos días mundialistas vimos de todo, dentro y fuera de la cancha. Tuvimos a Shakira en la inauguración, a todo el Estadio Ciudad de México entonando el himno nacional. En las calles, la afición hizo volar a todos, unos se metieron a nadar en los charcos y otros más, organizaron peleas de trafitambos. Nuestro México mágico.

Así que vamos a hacer un recuento de los momentos más importantes del Mundial en México.

Inauguración Mundial 2026 / Foto: @fifaworldcup_es

La inauguración con Shakira, Belinda y Maná

Aunque para muchos la ceremonia de inauguración del Mundial en México no fue tan espectacular, la realidad es que si hubo mucho ambiente con la presentación de Shakira, Belinda y hasta Maná. Todos pusieron a bailar a los aficionados en el estadio, prendió más ‘Oye mi amor’ que ‘Dai Dai’.

Primer gol de México en el Mundial 2026

México ganó su primer partido inaugural en la historia de las Copas del Mundo contra Sudáfrica y Julián Quiñones fue el encargado de marcar el primer gol del Mundial 2026, claramente no lo podíamos dejar fuera.

¿Lo mejor? El festejó la banda en el estadio, en el Fan Fest y en el Ángel de la Independencia, un grito que hace que un país celebre a una sola voz.

El Himno de México en el Mundial

Uno de los momentos que más hace estremecer al Estadio Ciudad de México es el himno nacional, las 87 mil almas a una sola voz, con lágrimas en los ojos, con el corazón llenó de orgullo y la piel chinita.

Atajadón del ‘Tala’ Rangel contra Corea del Sur

Tenemos que incluir el atajadón del ‘Tala’ Rangel contra Corea del Sur ¿La recuerdan? Esa que con la que arrancó el gol de los pies a los coreanos y que selló la segunda victoria de México. No fue gol, pero se festejó como si hubiera sido.

Aquel partido de jugó en Guadalajara, así que el ‘Tala’ tuvo la confianza de atajar en casa y con su gente.

La fiesta en el Ángel

El Ángel de la Independencia fue la sede perfecta de los aficionados para celebrar cada una de las cuatro victorias de México en el Mundial; las tres de fase de grupos y la de octavos de final.

Bailaron, se bañaron de espuma, se metieron a nadar en los charcos, organizaron peleas de trafitambos, luchas, pero sobre todo, hicieron volar a cualquier persona en la menor provocación.

El homenaje a Memo Ochoa

Guillermo Ochoa recibió un merecido homenaje en el juego contra Chequia. El ‘Tala’ Rangel le cedió el arco, por última vez, y antes de colgar los guantes, Memo volvió a jugar en un Mundial, en su sexto Mundial.

El estadio se cayó en aplausos y el propio Memo terminó en llanto; sabía bien que esa era su despedida, el momento de decir adiós.

La limpieza de los japoneses

No podemos dejar fuera al o-soji, que significa gran limpieza. Después de su partido en Monterrey, sacaron sus bolsas de plástico y se pusieron a recoger toda la basura del estadio. Sin duda, su educación es de otro nivel; unos ensucian sin importar nada y ellos limpian sin importar nada.

El amor de Irán por México

La FIFA y Estados Unidos maltrataron feo a la Selección de Irán, pero México les abrió sus puertas y les permitió alojarse en Tijuana, justo en la frontera para que pudieran viajar a cada uno de sus partidos.

Y ese gesto de hermandad hizo que los iraníes se fueran más que agradecidos de México.

Entrenador de Marruecos encantado con la afición mexicana

Bien dicen que México es el capibara de los países y acá les tenemos otra muestra. Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, quedó fascinado con todo el apoyo de la afición en su partido contra Países Bajos, tanto así que prometió que serían bien recibidos en el Mundial de España, Portugal y Marruecos del 2030.

La venganza del ‘No era penal’

Marruecos eliminó a Países Bajos en Monterrey; lo karmático es que lo hizo en tanda de penales el 29 de junio del 2026, justo el mismo día que en 2014, los neerlandeses dejaron fuera a México del Mundial de Brasil por un penal de Arjen Robben.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Hay muchos momentos más, los que se vivieron dentro y fuera de la cancha, los que cada uno de los aficionados vivió en estos días mundialistas, así que también vale la pena que ustedes hagan su propio recuento de momentos favoritos, incluso los dolorosos.